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Правоохоронці завершили слідство у справі про незаконне збагачення голови АМКУ Кириленка

Автор:
Анастасія Могилевець
Дата:

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі чинного керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

Про це 23 липня повідомило НАБУ.

За даними слідства, топпосадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Йдеться про:

  • 6 квартир у Києві та Ужгороді;
  • житловий будинок на понад 220 м² та дві земельні ділянки під Києвом;
  • два гаражні бокси;
  • шість машиномісць;
  • три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 м²;
  • автомобіль BMW X3.

Правоохоронці нагадують, що Павло Кириленко вже постав перед судом у справі щодо незаконного збагачення та недостовірного декларування за 2020—2023 роки.