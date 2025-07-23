«Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів». Зеленський про закон, що обмежує НАБУ та САП

Володимир Зеленський заявив, що антикорупційна інфраструктура працюватиме, але вже без російських впливів. Така заява пролунала після того, як президент підписав законопроєкт № 12414, який вносить зміни в роботу Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й обмежує її.

Зеленський каже, що говорив з керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генпрокурором Русланом Кравченком, головою СБУ Василем Малюком про виклики, які перед ними стоять.

Президент запевняє, що НАБУ і САП будуть працювати, але, за його словами, без російських впливів — від цього треба все очистити.

«І важливо, що генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись», — додав Зеленський.

За його словами, роками чиновники, які втекли з України, спокійно живуть за кордоном без жодного покарання і невідомо, чому справи на мільярди роками не просуваються і чому росіяни досі отримують потрібну їм інформацію. Президент додав: важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило.

Закон № 12414 вносить зміни до Кримінального кодексу України. Серед іншого, генерального прокурора наділять повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топпосадовців.

Також передбачаються правки, які обмежать діяльність САП, а саме:

прокурори САП не зможуть визначати підслідність НАБУ в певних випадках;

керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ;

керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних і касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

НАБУ та САП наголошували, що в разі ухвалення документа керівник САП стане номінальною фігурою, а НАБУ втратить незалежність і перетвориться на підрозділ Офісу генпрокурора. У Києві, Одесі, Львові та Дніпрі люди виходили на протести проти законопроєкту.