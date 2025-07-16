Зеленський підписав документи до Ради про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський підписав документи до Верховної Ради про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони.

Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, через Міноборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості. Герман Сметанін, який зараз є міністром з питань стратегічних галузей промисловості України, очолить «Укроборонпром».

Президент заявив, що зараз близько 40% зброї на фронті — українського виробництва. Каже, що це вже значно більше, ніж будь-коли за час незалежності України.

«Але потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії — туди, звідки війну принесли. Щоб вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру», — сказав Зеленський.

За його словами, до кінця першого півріччя роботи нового уряду частку української зброї потрібно збільшити до 50%. Він переконаний, що це реально.

Що передувало

Денис Шмигаль обіймав посаду премʼєр-міністра України з березня 2020 року, 15 липня він подав у відставку, наступного дня Рада схвалила її.

Минулого тижня Володимир Зеленський сказав, що чинний міністр оборони Рустем Умєров може стати новим послом України в США. На посаду посла потрібно обрати сильну людину, каже Зеленський, яка була б у контексті найважливішого — посилення держави та постачання зброї.

А очолити український уряд Зеленський 14 липня запропонував віце-премʼєр-міністру Юлії Свириденко. Серед завдань оновленого уряду президент бачить зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки українців, масштабування виробництва власної зброї.