The Economist: Єрмак домагався відставки Буданова — але цього не сталося

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак може стояти за активізацією корупційної справи проти віцепремʼєр-міністра Олексія Чернишова, просуванням потенційного призначення міністерки економіки Юлії Свириденко на посаду премʼєрки і спробами домогтися відставки начальника ГУР Кирила Буданова.

Про це йдеться в матеріалі британського журналу The Economist, який посилається на джерела.

Кирило Буданов

У The Economist пишуть, що між Єрмаком і Будановим триває ворожнеча вже три роки. Українські посадовці до середини червня побоювалися, що «девʼята спроба» Єрмака усунути начальника Головного управління розвідки з посади виявиться успішною. Та цього не сталося.

Журналісти видання припускають, що цьому могли сприяти неодноразові попередження Білого дому США не звільняти його. Ще там зауважують, що президент Володимир Зеленський залишає за собою остаточне рішення, якою б не була позиція Єрмака.

Джерела, близькі до керівника ОП, називають Буданова непередбачуваним революціонером, який будує власну політичну машину.

«Девʼяносто відсотків [президентської] адміністрації вважають його божевільним, а десять відсотків— генієм», — сказало одне з джерел.

Олексій Чернишов

Віцепрем’єр-міністра, міністра національної єдності Олексія Чернишова підозрюють у тому, що він нібито отримав хабар в особливо великому розмірі і зловживав службовим становищем. Хоч немає жодних доказів того, що Єрмак наказав розпочати розслідування справи Чернишова, але троє чиновників, які говорили на умовах анонімності, стверджують, що керівник ОП скористався впливом і дозволив справі просуватися.

Ці чиновники додали, що Чернишов нібито заважав Єрмаку, зокрема пропонував себе як альтернативного посередника в українсько-американських відносинах. А ще його участь у корупційній справі могла б звільнити місце для просування Юлії Свириденко, яку вважають тісно повʼязаною з Єрмаком.

Юлія Свириденко

The Economist пише, що ідея замінити нинішнього премʼєр-міністра Дениса Шмигаля на протеже Єрмака віцепремʼєр-міністра, міністерку економіки Юлію Свириденко не нова, але торік Зеленський наклав вето на таку перестановку. Наразі ж у парламенті нібито планують провести голосування за цю зміну, а також за перестановки в освіті, охороні здоров’я, культурі, соціальній політиці та, можливо, у фінансовому секторі.