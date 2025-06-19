Politico пише, що Єрмак — «двопартійний подразник» у політиці США. Його поведінка може загрожувати допомозі Україні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак викликає роздратування в Адміністрації президента США Дональда Трампа, так само було з командою експрезидента Джо Байдена, але тоді реакція була стриманішою. Єрмак — «двопартійний подразник» в американській політиці. Зараз є побоювання, що його поведінка лише погіршує й без того напружені відносини між Києвом і командою Трампа.

Про це пише видання Politico, яке поспілкувалося з 14 людей, серед яких — помічники конгресменів, колишні чиновники США та України та інші поінформовані джерела стосовно контактів Єрмака у Вашингтоні. Більшість з них надали коментарі на умовах анонімності, щоб мати змогу вільно говорити про делікатні дипломатичні питання.

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Андрій Єрмак регулярно відвідує Вашингтон від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, виступаючи посередником між президентом України та американським керівництвом. Проте американські політики часто сприймають його як людину, що погано орієнтується в політиці США, є надмірно вимогливою, різкою у спілкуванні та не здатною ефективно взаємодіяти з політичним істеблішментом на Капітолійському пагорбі.

Наприклад, за словами одного з джерел, Єрмак вважав, що угода про корисні копалини є настільки важливою для Дональда Трампа, що це могло б забезпечити Україні гарантії безпеки. Цю думку джерело назвало «абсурдною».

Один зі співрозмовників, знайомий з його контактами за часів адміністрації Трампа, назвав Єрмака «двопартійним подразником» і зазначив, що той був особливо складним співрозмовником для команди Трампа — про це розповіли десять людей.

Крім того, деякі посадовці занепокоєні тим, що Єрмак міг неправильно передавати позицію США українському керівництву.

Під час свого останнього візиту до Вашингтону на початку червня Єрмак мав труднощі з організацією зустрічей з високопосадовцями адміністрації Трампа. За словами п’яти джерел, знайомих із деталями поїздки, частина з них мали прямий доступ до інформації про труднощі з графіком.

Помічник Зеленського прибув до Вашингтону без чіткого порядку денного, за словами одного зі співрозмовників, реакція тих, з ким він зустрічався, була така: «Ми не розуміємо, чому він тут».

Зустріч між Єрмаком і держсекретарем Марко Рубіо скасували останньої миті. За словами джерела, Єрмак все ж випадково зустрів Рубіо. Український чиновник опублікував фото цієї зустрічі в соціальних мережах, заявивши, що вони обговорили ситуацію на фронті та нагальну потребу України в системах ППО. Голова апарату Трампа Сьюзі Вайлз, за словами іншого джерела, змусила Єрмака чекати в Білому домі, а потім скасувала зустріч.

Речник Єрмака Олексій Ткачук заперечив таке трактування поїздки в коментарі для видання. Він заявив, що зустріч з Рубіо відбулася в його кабінеті в Білому домі, а зустріч із Вайлз — за графіком, хоча й тривала менше, ніж планувалося. Водночас представник Білого дому повідомив, що Вайлз не зустрічалася з Єрмаком під час цього візиту.

За словами Ткачука, головною метою поїздки, в якій Єрмака супроводжувала делегація високопосадовців, був закритий брифінг для сенаторів США щодо перебігу війни та гуманітарної ситуації в Україні, а також обговорення нових санкцій проти Росії.

«Якщо це означає, що інші вважатимуть мене складним співрозмовником, хай буде так. Я готовий чекати ще багато годин під будь-якими дверима, якщо це допоможе моїй країні та справі мого президента», — сказав він. У мене немає амбіцій повністю розібратися, як працює американська політика, я приїхав говорити про країну, яку знаю найкраще — про Україну», — наголосив Єрмак у заяві, яку передав речником.

Візит не був повністю марним: Єрмак зустрівся з конгресменами на Капітолійському пагорбі, спеціальним посланцем Трампа з питань України генералом Кітом Келлогом, а також із заступником держсекретаря Крістофером Ландау.

Джерело, знайоме з візитом, розповіло, що Єрмак під час зустрічей був «незвично відкритим до співпраці та готовим допомагати». Попри це він залишився «вкрай розчарованим» результатами поїздки.

«З української точки зору, це був катастрофічний візит», — зазначило інше джерло, яке назвало Єрмака «екзистенційним тягарем» для країни.

Натомість голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія захистив Єрмака, назвавши поїздку до Вашингтону успішною. Він підкреслив, що Єрмак є незамінним завдяки своїм контактам, дипломатичному досвіду і близькості до президента.

Politico пише, що у приватних розмовах із союзниками, за словами джерела, обізнаного з візитом, Єрмак звинувачував окремих посадовців адміністрації Трампа у зв’язках із Росією — зокрема, спецпредставника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, який зустрічався з Путіним чотири рази.

Одна зі співрозмовниць, близьких до американської адміністрації, охарактеризувала поведінку Єрмака так, ніби Україна є «центром світу». Це, на думку джерела, вже шкодить відносинам. За її словами, Трамп часто зауважує, що подібна поведінка «не на користь» українській справі.

Як на Єрмака реагувала адміністрація експрезидента США Байдена

Зеленський теж іноді дратував адміністрацію Байдена, висуваючи дедалі більші вимоги щодо військової допомоги. Принаймні один раз Джо Байден втратив терпець і закликав президента України бути більш вдячним. Єрмак теж дещо дратував попередню американську адміністрацію.

Колишній держсекретар Ентоні Блінкен та посол США в Києві Бріджит Брінк, за словами джерел, неодноразово просили, щоб Єрмак не був присутній фізично на всіх зустрічах із президентом Зеленським. Речник Брінк це заперечив, зазначивши, що американська сторона не визначає склад української делегації.

Проте, попри напруження, команда Байдена здебільшого стримувала своє роздратування щодо Єрмака, з огляду на терміновість війни та вирішальну роль США в обороні України. Однак адміністрація Трампа не демонструє такої ж гнучкості.

Колишній український міністр повідомив, що Білий дім за Байдена був готовий не лише працювати з Єрмаком, але й допомагати йому краще формулювати запити до Вашингтону та відповідні аргументи.

Колишній високопосадовець адміністрації Байдена назвав відносини з Єрмаком «складними» та зауважив, що той не розуміє дипломатичних нюансів.

Загалом, за словами співрозмовників, знайомих із відносинами між Києвом і Вашингтоном, контакти Єрмака з обома адміністраціями були напруженими. За їхніми словами, Єрмак досі намагається зорієнтуватися у складних механізмах політики США.

«Сьогодні існує серйозна недовіра до команди Зеленського. Невміння Києва зрозуміти політичну динаміку США має руйнівні наслідки», — вважає голова аналітичної компанії Arcanum Global Рон Вахід, який неофіційно консультував мирні переговори в Україні.

За його словами, президенту України варто переглянути підходи до двосторонніх відносин, бо «це не відбудеться шляхом спонтанних поїздок до Вашингтону без чіткого плану».

Взаємини Зеленського з Єрмаком багато хто описує як залежні одне від одного. Деякі побоюються, що президента буде складно переконати обмежити вплив голови Офісу.

Є побоювання, що така позиція лише підсилить голоси в Республіканській партії та серед союзників Трампа, які виступають за згортання підтримки України.

«Тут чимало людей, які хочуть залишити Україну напризволяще, і їм приємно бачити поруч Єрмака», — резюмував один зі співрозмовників.