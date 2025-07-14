Свириденко розповіла, які пріоритетні завдання президент ставить оновленому уряду

Перша віце-премʼєр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко, якій Володимир Зеленський 14 липня запропонував очолити Кабінет Міністрів, розповіла про головні завдання, які президент ставить перед оновленим урядом.

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуку.

Мова про:

зміцнення економічного потенціалу України;

розширення програм підтримки українців;

масштабування виробництва власної зброї.

«Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва і повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій», — написала Юлія Свириденко.

Свириденко каже, що пропозиції стосовно кандидатур членів уряду оголосить незабаром. Зараз вона готується до взаємодії з парламентом і представити відповідні урядові кроки. Рішення про призначення премʼєр-міністра ухвалює саме Верховна Рада.