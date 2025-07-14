Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України

Президент Володимир Зеленський запропонував віце-премʼєр-міністру Юлії Свириденко очолити український уряд.

Про це очільник держави повідомив 14 липня.

У понеділок Зеленський провів із посадовицею зустріч. Свириденко доповіла про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами стосовно підтримки Києва, яких вдалося досягнути під час конференції з відновлення України.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Telegram / Zelenskiy / Official

За словами президента, обговорювали й конкретні заходи, здатні зміцнити економічний потенціал держави, розширити програми підтримки українців і масштабувати власне виробництво зброї.

«З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом», — додав Володимир Зеленський.

Юлія Свириденко розпочала карʼєру в приватному секторі у 2008 році. З 2015 року обіймала керівні посади у Чернігівській ОДА. З липня по грудень 2018 року виконувала обов’язки голови облдержадміністрації.

У вересні 2019 року Свириденко призначили на посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а з липня 2020 року — першого заступника міністра. У грудні 2020 року посадовицю призначили заступником керівника Офісу президента. З листопада 2021 року обіймає посаду першого віце-премʼєр-міністра, міністра економіки України.