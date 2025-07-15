Шмигаль подав у відставку з посади премʼєра

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль напиcав заяву про відставку з посади.
Про це він повідомив у соцмережах.
«Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави!» — зазначив він.
Шмигаль обіймав посаду премʼєр-міністра України з березня 2020 року.
- На початку липня Bloomberg писав, що Зеленський розглядає зміну посла України в США. Шмигаль — серед потенційних кандидатів.
- 14 липня Зеленський повідомив, що запропонував віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд. Очікується, що голосування за відставку Шмигаля відбудеться завтра, 16 липня.