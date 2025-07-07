Bloomberg: Зеленський у розмові з Трампом обговорив заміну посла України в США

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорив заміну українського посла у Сполучених Штатах.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Потенційні кандидати на посаду — премʼєр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Умєров і міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами джерел, Зеленський доручив Міністерству закордонних справ обговорити з американською стороною призначення наступного посла України.

Зараз цю посаду обіймає Оксана Маркарова. У вересні 2024 року спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон закликав Володимира Зеленського звільнити її, звинувативши пані посла у нібито ненадійності та неефективності як дипломата. Тоді Володимир Зеленський відмовився обговорити зі спікером Джонсоном звільнення Маркарової.

Цьому передував візит президента України на завод з виготовлення артилерійських снарядів у рідному місті президента США Джо Байдена в штаті Пенсильванія — штат є хитким. Також під час візиту там був присутній губернатор штату від Демократичної партії, прихильник кандидатки в президенти від демократів Камали Гарріс.