Зеленський підтвердив, що українського посла у США змінять

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про зміну українського посла у Сполучених Штатах.

Про це очільник держави говорив на пресконференції 10 липня.

Зеленський розповів журналістам, що зміна чинної посадовиці Оксани Маркарової відбудеться. Він зазначив, що «відкритий і хотів би, щоб вона продовжила роботу в Україні».

«Я вдячний Оксані Маркаровій. Ми з нею спілкувалися, мали контакти. Що буде далі з її роботою — сказати не можу. Багато залежить саме від неї», — сказав президент.

Він переконаний, що це «серйозне рішення», адже зараз важливо зміцнювати американо-українські відносини та не втрачати момент. На посаду посла потрібно обрати сильну людину, каже Зеленський, яка була б у контексті найважливішого — посилення держави та постачання зброї. Тож президент вбачає наступника Маркарової в чинному міністрі оборони Рустемі Умєрові.

«Якщо я ухвалю рішення — а це буде найближчим часом, що представляти Україну в США, тобто ключовим нашим послом буде міністр оборони Рустем Умєров, це, безумовно, вплине на серйозні перестановки в уряді», — підкреслив Володимир Зеленський.