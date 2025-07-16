У компанії DIM завершили розслідування щодо менеджерки, яка внесла 44 млн грн за Чернишова. Які результати

Девелоперська група DIM завершила службове розслідування, яке інвестор групи Максим Кріппа на початку липня ініціював щодо маркетингової директорки компанії Дарії Беді — вона внесла заставу за віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова.

Про результати розслідування пресслужба Кріппи повідомила у відповідь на запит журналістів «Радіо Свободи».

«За результатами службового розслідування було встановлено наступні факти: група компаній DIM не брала участі у діях Дарії Беді з внесення застави за підозрюваного НАБУ високопосадовця; ніхто в робочому колективі та керівництві компанії не був проінформований про її дії», — зазначили у пресслужбі Кріппи.

Там також додали, що Бедя відмовилася пояснювати цілі та мотиви своїх дій, які «вочевидь протирічили корпоративній етиці та завдали шкоди компанії».

З огляду на це група компаній DIM вирішила не відновлювати співпрацю з Дарією Бедєю.

Справа Чернишова

23 червня 2025 року Чернишов отримав підозру в зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Це стосується справи про корупцію в Міністерстві розвитку громад і територій, яке Чернишов очолював у 2020—2022 роках.

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання землі в Києві під ЖК. Для цього звернувся до Чернишова, який тоді очолював Мінрегіонів, і ще низки високопосадовців відомства, які допомогли передати цю ділянку одному з держпідприємств. А вже це підприємство незаконно уклало угоди з «потрібною» будівельною компанією.

За цими договорами забудовник мав передати державі частину майбутніх квартир — залежно від вартості землі. Щоб віддати якомога менше квартир, вартість ділянки спеціально занизили майже в пʼять разів. Різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила мільярд гривень.

Як «подяку» за допомогу забудовник продав високопосадовцям і повʼязаним з ними людям квартири зі значними знижками — по 1–8 тисяч гривень за квадратний метр, хоча реальна ринкова ціна такого житла — майже 30 тисяч гривень за квадратний метр. Загальна сума неправомірної вигоди від цього становить 16,8 мільйона гривень. Частину цих квартир теж арештували.

За Чернишова внесли 120 мільйонів гривень застави частинами в різні дні його дружина, приватна фірма, створена у квітні 2025 року, і маркетингова директорка девелоперської групи компаній DIM Дарія Бедя. Після цього інвестор DIM Максим Кріппа ініціював службове розслідування проти Беді.