Компанія DIM, менеджерка якої внесла 44 млн грн застави за міністра Чернишова, почала службове розслідування

Інвестор української девелоперської групи DIM Максим Кріппа ініціював службове розслідування щодо маркетингової директорки компанії Дарії Беді — раніше журналісти «Схем» зʼясували, що вона внесла частину застави за міністра національної єдності України Олексія Чернишова.

Про це повідомляє «Радіо Свобода», яке отримало відповідь на журналістський запит.

У пресслужбі бізнесмена зазначили, що про ситуацію з внесенням застави дізналися лише після звернення журналістів. Після цього Кріппа звернувся до партнерів з ініціативою провести службове розслідування. Там також наголосили, що Кріппа не займається операційним управлінням групою компаній та не обізнаний з діяльністю окремих менеджерів — особливо якщо вона не стосується «їхніх функціональних обов’язків».

«Радіо Вільна Європа»/ «Радіо Свобода»

На офіційній сторінці DIM уточнюють, що компанія не має жодного стосунку до внесення застави у розмірі 44 мільйони гривень за віцепрем’єр-міністра України — міністра національної єдності Олексія Чернишова. Це було особисте рішення Дарії Беді. Наразі триває службове розслідування, а співпрацю з Бедею припинили.

«DIM веде відкриту та прозору діяльність, дотримується високих етичних стандартів у своїй роботі та публічній позиції. Ми залишаємо за собою право ухвалювати подальші кадрові та юридичні рішення залежно від розвитку ситуації», — зазначили в компанії.

Справа Чернишова

23 червня 2025 року Чернишов отримав підозру в зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Це стосується справи про корупцію в Міністерстві розвитку громад і територій, яке Чернишов очолював у 2020—2022 роках.

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання землі в Києві під ЖК. Для цього звернувся до Чернишова, який тоді очолював Мінрегіонів, і ще низки високопосадовців відомства, які допомогли передати цю ділянку одному з держпідприємств. А вже це підприємство незаконно уклало угоди з «потрібною» будівельною компанією.

За цими договорами забудовник мав передати державі частину майбутніх квартир — залежно від вартості землі. Щоб віддати якомога менше квартир, вартість ділянки спеціально занизили майже в пʼять разів. Різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила мільярд гривень.

Як «подяку» за допомогу забудовник продав високопосадовцям і повʼязаним з ними людям квартири зі значними знижками — по 1—8 тисяч гривень за квадратний метр, хоча реальна ринкова ціна такого житла — майже 30 тисяч гривень за квадратний метр. Загальна сума неправомірної вигоди від цього становить 16,8 мільйона гривень. Частину цих квартир теж арештували.

Правоохоронці не називають імен фігурантів справи, однак джерела «Бабеля» підтвердили, що йдеться, зокрема, про Василя Володіна (члена правління НАК «Нафтогаз України») і Максима Горбатюка (ексрадника міністра).