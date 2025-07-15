FT: Трамп у розмові з Зеленським цікавився, чи може Україна бити по Москві та Петербургу

Президент США Дональд Трамп приватно закликав Україну активізувати глибокі удари по території Росії й цікавився у президента Володимира Зеленського, чи зможе той ударити по Москві.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

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«Володимире, чи можеш ти ударити по Москві? А по Санкт‑Петербургу також?» — запитав Трамп у Зеленського під час розмови 4 липня, кажуть джерела.

За їхніми словами, Зеленський відповів: «Безумовно. Ми зможемо, якщо ви дасте нам зброю».

Трамп висловив підтримку цій ідеї, описавши стратегію як таку, що має «змусити [росіян] відчути біль» і притиснути Кремль до переговорного столу.

За словами джерел, обговорення між Трампом і Зеленським призвело до того, що американська сторона минулого тижня передала Зеленському в Римі список потенційного озброєння для Києва.