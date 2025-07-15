FT: Трамп у розмові з Зеленським цікавився, чи може Україна бити по Москві та Петербургу

Президент США Дональд Трамп приватно закликав Україну активізувати глибокі удари по території Росії й цікавився у президента Володимира Зеленського, чи зможе той ударити по Москві.
Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.
«Володимире, чи можеш ти ударити по Москві? А по Санкт‑Петербургу також?» — запитав Трамп у Зеленського під час розмови 4 липня, кажуть джерела.
За їхніми словами, Зеленський відповів: «Безумовно. Ми зможемо, якщо ви дасте нам зброю».
Трамп висловив підтримку цій ідеї, описавши стратегію як таку, що має «змусити [росіян] відчути біль» і притиснути Кремль до переговорного столу.
За словами джерел, обговорення між Трампом і Зеленським призвело до того, що американська сторона минулого тижня передала Зеленському в Римі список потенційного озброєння для Києва.
- 14 липня президент США Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні. Також він анонсував поставку нових систем Patriot.
- За даними Axios, США продадуть союзникам по НАТО зброю на майже $10 мільярдів для подальших поставок Україні — і це лише для першого етапу. Йдеться про поставки ракет, засобів протиповітряної оборони та артилерійських снарядів.
- The Washington Post пише, що Трамп розглядав можливість відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, однак поки що їх викреслили з переліку. Натомість США можуть дозволити використання 18 далекобійних ракет ATACMS, які вже перебувають в Україні, на всю їхню дальність — 300 кілометрів.