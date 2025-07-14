Перестановки в українському уряді. Зеленський розповів, кого бачить новим міністром оборони

Чинного премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля розглядають на посаду міністра оборони. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що його «колосальний досвід» потрібен у Міноборони.

За словами президента, саме тут зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Президент зазначив: розраховує на те, що народні депутати підтримають новий склад уряду.

«І важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими партнерами – що працює і що потребує перегляду або активізації», — додав Зеленський.