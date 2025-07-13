Після зустрічі з Лавровим Кім Чен Ин висловив беззастережну підтримку діям Росії в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 12 липня прибув до КНДР. Він провів двосторонні перемовини з лідером країни Кім Чен Ином та міністром закордонних справ Чхве Сон Хуеєм.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ КНДР.

Двосторонні переговори відбулися у північнокорейському прибережному місті Вонсан, де 1 липня відкрили новозбудований пляжний курорт. Північна Корея позиціонувала зустріч вищих дипломатів як «стратегічний діалог», після чого Чхве та Лавров підписали «план обміну на 2026—2027 роки». Медіа не повідомили, що входить до нього.

Після зустрічі Кім Чен Ин заявив, що КНДР готова беззастережно підтримувати всі заходи, що їх вживає російське керівництво стосовно «викорінення першопричини української кризи», відповідно до духу міждержавного договору між КНДР та Росією і в майбутньому.

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Союз Росії та КНДР

Росія використовує солдатів КНДР у війні з Україною — перші з них прибули на фронт ще в жовтні 2024-го, тоді йшлося про 12 тисяч людей. А в березні 2025-го Північна Корея відправила ще 3 тисячі військових.

Спершу обидві сторони це заперечували, проте 26 квітня цього року Росія уперше офіційно визнала участь військових із КНДР у війні проти України. Через два дні КНДР підтвердила, що її військові беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України, зокрема воюють на Курському напрямку.

Південнокорейські депутати з посиланням на розвідку заявляли, що станом на квітень з 15 тисяч бійців КНДР втратила приблизно 4,7 тисячі, з них 600 загиблими.

Окрім живої сили, КНДР надає РФ озброєння. Ще 4 січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

Очільник ГУР Кирило Буданов у січні 2025 року казав, що цьогоріч Північна Корея планує направити Росії ще 150 балістичних ракет.