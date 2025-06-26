Північна Корея відкриває пляжний курорт — хоче розвивати туризм

Північна Корея завершила будівництво туристичної зони «Вонсан Калма» на східному узбережжі. Це частина плану лідера КНДР Кім Чен Ина з розвитку туризму в країні.

Про це передає сінгапурський телеканал CNA.

Пляжний курорт відкриється для місцевих туристів 1 липня — через шість років з дати запланованого кінця будівництва. Коли туди дозволять пускати іноземців, ще невідомо.

У «Вонсан Калма» багато представників еліти країни мають приватні вілли, тоді як раніше там розташовувався ракетний випробувальний полігон.

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Медіа Північної Кореї стверджують, що курорт може прийняти до 20 тисяч відвідувачів на своїй 4-кілометровій ділянці пляжу з готелями, ресторанами, торговими центрами та аквапарком.

Хоча туризм — одне з небагатьох джерел прибутку Північної Кореї, яке не підпадає під санкції ООН, країна не змогла знайти великого іноземного партнера для розвитку курорту у Вонсані через обмеження, пов’язані з її ядерною програмою.

У 2020 році Північна Корея повністю закрила свої кордони через пандемію, але з 2023 року почала поступово відкриватися. Туди пустили туристів з Росії, однак столиця та більшість інших регіонів залишаються закритими для звичайного туризму.