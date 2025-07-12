Іран заявив, що співпрацюватиме з МАГАТЕ, однак попередив про ризик для інспекторів

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що його країна співпрацюватиме з МАГАТЕ, попри обмеження, які запровадив іранський парламент.

Про це передає Reuters.

Новий закон передбачає, що інспекція ядерних обʼєктів Ірану Міжнародним агентством з атомної енергії потребує схвалення Вищої ради національної безпеки — головного безпекового відомства Ірану.

«Ризики поширення радіоактивних матеріалів і вибуху залишків боєприпасів — серйозні. Для нас підхід інспекторів МАГАТЕ до ядерних об’єктів включає як аспект безпеки, так і питання захисту самих інспекторів, яке потребує окремого розгляду», — сказав Аракчі.

І зазначив дипломатам у Тегерані, що хоча співпраця Ірану з МАГАТЕ не припиняється, вона надалі відбуватиметься в новому форматі — під керівництвом і контролем Вищої ради національної безпеки.

Водночас очільник МЗС Ірану наголосив, що Тегеран не погодиться на ядерну угоду, яка не дозволяє йому збагачувати уран. Іран розглядає деталі будь-яких поновлених ядерних переговорів зі США і хоче гарантій того, що «Вашингтон знову не вдаватиметься до військової сили».

Ядерні технології в Ірані перебувають під контролем МАГАТЕ, оскільки Іран є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. До останнього загострення на Близькому Сході інспектори МАГАТЕ регулярно відвідували Іран з перевірками, зокрема фіксували підвищення рівня збагачення урану на ядерних обʼєктах у країні. Після атаки Ізраїлю МАГАТЕ також оцінювало збитки, завдані іранським ядерним обʼєктам.

Іранська влада заборонила очільнику МАГАТЕ Рафаелю Гроссі відвідувати ядерні обʼєкти і не дозволила встановити на них камери відеоспостереження від МАГАТЕ.

Ядерна програма Ірану

Ядерну угоду з Іраном у 2015 році підписали США, Велика Британія, Росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.

У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив кампанію «максимального тиску» — нові санкції проти іранського режиму, щоб отримати суттєві поступки з його боку.

Виробництво урану Тегеран відновив після того, як Трамп розірвав угоду. За час президентства Джо Байдена ядерна програма Ірану, як зазначав Axios, «значно просунулася».

Адміністрація Байдена вела непрямі переговори з Іраном, щоб відновити іранську ядерну угоду. Ці зусилля зазнали краху наприкінці 2022 року, коли США звинуватили Іран у тому, що він висуває «необґрунтовані» вимоги, повʼязані з дослідженням Міжнародним агентством з атомної енергії незрозумілих слідів урану, знайдених на нерозкритих іранських обʼєктах. Протягом наступних місяців Адміністрація президента США стверджувала, що іранська ядерна угода «не стоїть на порядку денному».

Після переобрання на другий термін Трамп поновив кампанію «максимального тиску». Сторони провели кілька раундів переговорів, проте так і не уклали нову ядерну угоду. А після атаки США на іранські ядерні обʼєкти Тегеран відкидає поновлення переговорів.