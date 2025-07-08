Axios: Ізраїль готується знову атакувати Іран, якщо Тегеран спробує відновити ядерну програму

Ізраїль готується до можливості подальших військових дій, якщо Іран спробує відновити свою ядерну програму. Ізраїльські посадовці вважають, що президент США Дональд Трамп може дати «зелене світло» для нових ізраїльських ударів.

Про це повідомили Axios два джерела.

Подальші дії у зв’язку з іранською ядерною кризою стануть головною темою зустрічі Трампа та премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Білому домі.

Ізраїльські посадовці заявляють, що Нетаньягу хоче досягти домовленостей із Трампом щодо майбутніх ядерних переговорів США з Іраном, а також щодо можливих сценаріїв, які могли б виправдати поновлення військових ударів.

Головний радник Нетаньягу Рон Дермер повідомив чиновників під час закритих брифінгів, що після нещодавнього візиту до Вашингтону у нього склалося враження, що адміністрація Трампа підтримала б нові ізраїльські удари по Ірану за певних умов, розповідають джерела.

Один із можливих сценаріїв — це спроба Ірану вивезти з пошкоджених об’єктів у Фордо, Натанзі та Ісфагані високозбагачений уран. Інший — якщо Іран почне відновлювати свою ядерну програму, особливо об’єкти зі збагачення урану.

За словами ізраїльських чиновників, минулого тижня Дермер зустрівся з віцепрезидентом Венсом, держсекретарем Марко Рубіо та спецпредставником Білого дому Стівом Віткоффом.

Ключове питання, яке обговорювалося на зустрічах Дермера, — це іранські запаси високозбагаченого урану, наразі це 400 кг із збагаченням до 60%. Уран, придатний для зброї, потребує збагачення приблизно до 90%.

Ізраїльські та американські посадовці стверджують, що цей матеріал зараз «ізольований» на трьох ядерних об’єктах. США та Ізраїль вважають, що ці об’єкти були серйозно пошкоджені, але не всі ядерні матеріали та інфраструктура були знищені.

Що передувало

У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Увечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою. Сторони почали обмінюватися ударами.

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 на ядерний обʼєкт у Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі та ще одному в Ісфагані. Про деталі операції — тут.

Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні обʼєкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану «знищені». А вже 23 червня Іран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.

У ніч проти 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. За кілька годин після цього Ізраїль підтвердив початок перемирʼя. А потім заявив, що Тегеран його порушив.