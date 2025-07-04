Німеччина веде «інтенсивні переговори» зі США щодо Patriot для України

«Я можу сказати, що справді ведуться інтенсивні обговорення цього питання», — сказав Корнеліус журналістам у п’ятницю в Берліні.

У відповідь на запитання, чи веде уряд канцлера Фрідріха Мерца переговори зі США про закупівлю Patriot для Києва, Корнеліус заявив, що існують «різні шляхи» для задоволення потреб України в системах ППО.

Що передувало

Politico 2 липня з посиланням на джерела написало, що Пентагон зупиняє постачання для України деяких боєприпасів, які виділили ще за експрезидента США Джо Байдена. Йдеться про ракети для систем ППО Patriot, високоточні артилерійські снаряди, ракети Hellfire та інші, які Україна запускає з винищувачів F-16 і дронів. Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі сказала, що рішення ухвалили, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду Міністерством оборони нашої військової підтримки та допомоги іншим країнам по всьому світу».

В українському Міноборони сказали, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинку чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від США, затвердженої ще за попередньої адміністрації. МО запросило телефонну розмову з колегами зі США, щоб уточнити деталі.

Як зʼясували журналісти Politico, Пентагон нікого не попередив про зупинку допомоги Україні. Це розлютило навіть союзників Трампа.