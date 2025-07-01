Тайвань проведе найбільші військово-цивільні навчання у своїй історії. Імітуватимуть вторгнення Китаю

Щорічні навчання «Хань Куан» розпочнуться девʼятого липня, триватимуть десять днів і мобілізують понад 22 тисячі резервістів. Військові імітуватимуть блокаду та вторгнення з боку КНР. Це наймасштабніші навчання в історії країні, які пройдуть на тлі посилення тиску з боку Китаю.

Про це пише Reuters.

Керівник спільного департаменту бойового планування Міністерства оборони Тун Чжі-сін заявив, що сценарії навчань передбачають спільну вогневу атаку та переправу десантної групи армією КНР. Збройні сили Тайваню відпрацьовуватимуть побудову ланцюга ударів за допомогою високоточних атак з моря і з повітря.

Разом з військовими навчанням проведуть і навчання цивільної оборони. Вони включатимуть оголошення ракетних тривог та тренувальні евакуації у великих містах.