WP: США перехопили розмову іранських чиновників — ті кажуть, що наслідки атаки по ядерних обʼєктах виявились слабшими, ніж очікувалось

Сполучені Штати отримали перехоплені повідомлення між високопосадовцями Ірану, в яких обговорювалися цьогомісячні військові удари по ядерних обʼєктах Ірану.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

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У цих розмовах іранські посадовці зазначали, що атака виявилася менш руйнівною, ніж вони очікували. Вони також висували припущення, чому удари були не були настільки нищівними й масштабними, як вони передбачали.

Адміністрація Трампа не заперечила існування перехоплених повідомлень, проте рішуче не погодилася з висновками, до яких дійшли іранці, і поставила під сумнів їхню здатність оцінити масштаби завданих збитків.

На запитання про перехоплені повідомлення представник адміністрації Трампа відповів, що іранці «помиляються, бо ми знищили їхній об’єкт із переробки металу. Ми точно знаємо, що наша зброя була доставлена саме туди, куди ми хотіли, і вона мала той ефект, на який ми розраховували».

Що відбувається на Близькому Сході

У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Увечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою. Сторони почали обмінюватися ударами.

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 на ядерний обʼєкт у Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі та ще одному в Ісфагані. Про деталі операції — тут.

Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні обʼєкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану «знищені». А вже 23 червня Іран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.

У ніч проти 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. За кілька годин після цього Ізраїль підтвердив початок перемирʼя. А потім заявив, що Тегеран його порушив.