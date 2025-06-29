The Times: Ізраїль роками шпигував на іранських обʼєктах, перш ніж завдати удару

Ізраїльські шпигуни проникли в саме серце ракетної та ядерної програм Ірану й вели багаторічну таємну розвідку перед тим, як атакувати в червні цього року.

Про це пише The Sunday Times з посиланням на джерела.

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Співрозмовник медіа в розвідці розповів, що Ізраїль протягом багатьох років стежив за кількома об’єктами за допомогою своїх агентів, і на кожному з цих об’єктів заздалегідь були «свої люди на місці». Ізраїль почав готувати атаку на Іран ще з 2010 року на основі даних розвідки про прискорення його програми озброєння.

Військова операція Ізраїлю базувалася на розвідданих, які виявили виробництво центрифуг — приладів для збагачення урану — на трьох об’єктах у Тегерані та Ісфагані. Усі ці об’єкти були атаковані та знищені Ізраїлем.

Атаки також були зосереджені на семи окремих компонентах об’єкта в Натанзі — основному центрі збагачення урану в Ірані. Офіцери розвідки за допомогою агентів на місцях склали детальну карту планування об’єкта, ідентифікувавши наземні та підземні споруди, включно з трубопроводами, системами подачі та тверднення урану. Ізраїль також атакував електроінфраструктуру, будівлю науково-дослідного центру, трансформаторну станцію та резервну генераторну установку. Удару зазнали вентиляційні та охолоджувальні канали.

Крім Натанзу, ізраїльська розвідка проникла, атакувала й знищила об’єкт в Ісфагані, об’єкти «Нур» і «Могдех», що використовувалися для розрахунків і лабораторних досліджень, військовий об’єкт «Шаріаті», а також великий ангар на підприємстві Shahid Meisami, де виготовляли пластичну вибухівку для випробування ядерної зброї, а також інші передові матеріали та хімікати.