The Times: Ізраїль роками шпигував на іранських обʼєктах, перш ніж завдати удару

Ізраїльські шпигуни проникли в саме серце ракетної та ядерної програм Ірану й вели багаторічну таємну розвідку перед тим, як атакувати в червні цього року.
Про це пише The Sunday Times з посиланням на джерела.
Співрозмовник медіа в розвідці розповів, що Ізраїль протягом багатьох років стежив за кількома об’єктами за допомогою своїх агентів, і на кожному з цих об’єктів заздалегідь були «свої люди на місці». Ізраїль почав готувати атаку на Іран ще з 2010 року на основі даних розвідки про прискорення його програми озброєння.
Військова операція Ізраїлю базувалася на розвідданих, які виявили виробництво центрифуг — приладів для збагачення урану — на трьох об’єктах у Тегерані та Ісфагані. Усі ці об’єкти були атаковані та знищені Ізраїлем.
Атаки також були зосереджені на семи окремих компонентах об’єкта в Натанзі — основному центрі збагачення урану в Ірані. Офіцери розвідки за допомогою агентів на місцях склали детальну карту планування об’єкта, ідентифікувавши наземні та підземні споруди, включно з трубопроводами, системами подачі та тверднення урану. Ізраїль також атакував електроінфраструктуру, будівлю науково-дослідного центру, трансформаторну станцію та резервну генераторну установку. Удару зазнали вентиляційні та охолоджувальні канали.
Крім Натанзу, ізраїльська розвідка проникла, атакувала й знищила об’єкт в Ісфагані, об’єкти «Нур» і «Могдех», що використовувалися для розрахунків і лабораторних досліджень, військовий об’єкт «Шаріаті», а також великий ангар на підприємстві Shahid Meisami, де виготовляли пластичну вибухівку для випробування ядерної зброї, а також інші передові матеріали та хімікати.
Документи, які отримали журналісти, також вказують на проникнення до штаб-квартири Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), яка була атакована в останні дні війни, а також на ядерні об’єкти, зокрема «Санжаріан», який, за даними Ізраїлю, займався розробкою компонентів для створення ядерної зброї. До кінця 2024 року, згідно зі звітом, Іран перейшов від етапу досліджень у сфері озброєння до створення передової вибухової та радіаційної системи, проводив експерименти, що могли призвести до набуття ядерного потенціалу «впродовж кількох тижнів».
Згідно з цими ж документами, Іран мав намір виробляти десятки балістичних ракет класу «земля — земля» щомісяця, досягаючи показника до 1 000 ракет на рік, із метою накопичити арсенал у 8 000 ракет. Експерти оцінюють, що Іран розпочав війну, маючи приблизно 2 000 — 2 500 балістичних ракет.
Агенти в Ірані відвідали кожну майстерню та фабрику, які згодом були атаковані, що дозволило Ізраїлю завдати удару по «всій індустрії, яка забезпечувала виробництво великої кількості ракет», згідно з джерелом у розвідці.
Одним із таких об’єктів був Muad Tarkivi Noyad у місті Решт, розташованому на узбережжі Каспійського моря, який діяв під егідою Іранської аерокосмічної організації. За даними ізраїльської розвідки, саме там виготовлялося все вуглецеве волокно, необхідне для виробництва ракет. Цей об’єкт також було знищено ізраїльськими авіаударами.
Що відбувається на Близькому Сході
У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Увечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою. Сторони почали обмінюватися ударами.
У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 на ядерний обʼєкт у Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі та ще одному в Ісфагані. Про деталі операції — тут.
Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні обʼєкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану «знищені». А вже 23 червня Іран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.
У ніч проти 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. За кілька годин після цього Ізраїль підтвердив початок перемирʼя. А потім заявив, що Тегеран його порушив.