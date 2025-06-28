Сенат США не зміг обмежити повноваження Трампа в питанні нових операцій проти Ірану

Сенат США 27 червня відхилив резолюцію демократів, яка мала на меті обмежити можливість президента Дональда Трампа розпочинати нові військові дії проти Ірану без дозволу Конгресу.

Про це пише The Associated Press.

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Сенатор-демократ від Вірджинії Тім Кейн запропонував резолюцію, яка мала на меті офіційно закріпити, що перед будь-якими новими військовими діями проти Ірану президент Дональд Трамп має отримати дозвіл Конгресу.

Проте Сенат, де більшість — республіканці, відхилив резолюцію голосуванням 53 проти 47. Один демократ — Джон Феттерман з Пенсильванії — підтримав республіканців і проголосував проти, тоді як один республіканець — Ренд Пол з Кентуккі — підтримав резолюцію.

Більшість республіканців вважають, що Іран становив безпосередню загрозу, і тому підтримали рішення Трампа завдати ударів по трьох іранських ядерних обʼєктах минулими вихідними, навіть без схвалення Конгресу. Наприклад, сенатор-республіканець Білл Гагерті з Теннессі заявив, що хоча й можна обговорювати стратегію військових дій, у кризовій ситуації не можна обмежувати дії президента, коли на кону — людські життя.

Демократи поставили під сумнів таке обґрунтування і як аргумент послалися на Закон про військові повноваження, ухвалений на початку 1970-х років. Закон вимагає, щоб президент, «по можливості», консультувався з Конгресом перед введенням американських військ у бойові дії. Вони вважають, що президент мав спочатку звернутися до Конгресу, і додали, що Трамп не надав законодавцям достатньої інформації — перші брифінги для них провели лише в четвер, уже після ударів.

До брифінгів, у понеділок, Трамп надіслав листа до Конгресу, як того вимагає Закон про військові повноваження. У листі йшлося, що удари були обмеженими за масштабом і, зокрема, спрямовані на зменшення жертв, стримування майбутніх атак і запобігання подальшій ескалації.

Але після закритих брифінгів із високопосадовцями Білого дому деякі законодавці залишилися скептичними щодо реальної невідкладності загрози. Наприклад, Джим Гаймс — демократ і голова комітету з розвідки Палати представників — після брифінгу в п’ятницю сказав, що не бачив жодних доказів безпосередньої загрози для США. На його думку, іранська загроза є постійною, але нічого не свідчило про те, що минулої суботи вона була суттєво більшою, ніж «два тижні тому».

Тім Кейн пояснив, що його резолюція не спрямована на обмеження права президента на оборону, але якщо йдеться про наступальні дії — потрібно мати політичну згоду і бути впевненими, що це правильне рішення. Після провалу голосування він заявив, що розчарований, бо багато його колег не наважилися сказати, що Конгрес має брати участь у рішенні «стосовно початку війни».

Тим часом Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, чи вдарить він знову по іранських ядерних об’єктах у разі потреби, сказав, що «безперечно».

Що відбувається на Близькому Сході

У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Увечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою. Сторони почали обмінюватися ударами.

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 на ядерний обʼєкт у Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі та ще одному в Ісфагані. Про деталі операції — тут.

Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні обʼєкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану «знищені».