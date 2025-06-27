США підписали торговельну угоду з Китаєм — вона стосується рідкоземельних копалин

Сполучені Штати Америки підписали торговельну угоду з Китаєм і планують укласти аналогічний договір з Індією.

Про це президент Трамп заявив під час виступу в Білому домі 26 червня.

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«Ми лише вчора підписали [торговельну угоду] з Китаєм, так? Щойно підписали з Китаєм [...] У нас плануються чудові угоди. Можливо, буде угода з Індією. Дуже велика. Ми відкриємо Індію [для американського бізнесу]. У межах китайської угоди ми починаємо відкривати Китай», — сказав Трамп.

Водночас Трамп зазначив, що Вашингтон не обовʼязково буде домовлятися зі всіма країнами. Окремим країнам просто надішлють повідомлення, що «тепер ви платите мита 25—45%».

Міністр торгівлі США Говард Лутнік в інтервʼю Bloomberg повідомив, що США та Китай завершили укладення торговельної домовленості, досягнутої минулого місяця в Женеві.

Угоду з Китаєм, за словами Лутніка, підписали два дні тому. Вона закріплює зобов’язання Китаю постачати рідкоземельні елементи.

«Вони будуть постачати нам рідкоземельні елементи. І щойно вони це зроблять, ми скасуємо наші заходи у відповідь», — сказав Лутнік.

Міністр додав, що Білий дім має плани досягти найближчим часом угод з кількома з десятьох основних торговельних партнерів.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита у 245% на китайські товари. У відповідь Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125%. Влади США і Китаю оголосили, що з 14 травня знизять взаємні мита на 90 днів. Детальніше про це — тут.

23 травня Трамп запропонував ввести 50-відсоткові мита на товари з ЄС з 1 червня цього року. За його словами, переговори з блоком зайшли в глухий кут, бо ЄС виявився складною стороною в цьому процесі. Трамп пропонує не стягувати мита, якщо товар виготовляли або збирали в США. 26 травня він відклав введення цих мит до 9 липня.