Єврокомісія підтримує відкриття переговорів про вступ України до ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підтримує відкриття першого кластера в переговорах про вступ України до Європейського Союзу.
Про це вона написала в Х.
«Під безперервним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Ось чому Комісія відстоює відкриття першого блоку переговорів. Україна зробила це — тепер і ми повинні. Бо процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед», — йдеться в повідомленні.
Ця заява прозвучала після того, як на саміті ЄС не змогли ухвалити заяву на підтримку України.
На саміті держави ЄС високо оцінили темпи реформ, пов’язаних з процесом вступу, і привітали «значний прогрес». Країни погодилися взяти до відома оцінку Єврокомісії про те, що Україна готова до відкриття кластеру «Основи процесу вступу в ЄС». Утім, для формального відкриття переговорів за кластером необхідна одностайна згода усіх 27 членів ЄС, а зараз її нема. Тож Європейська Рада планує повернутися до обговорення цього питання на наступному саміті.
- Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу 28 лютого 2022 року, за чотири дні після початку повномасштабного російського вторгнення. У червні 2022 року Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу, а вже за рік Україна та ЄС офіційно розпочали переговори про членство.
- Україна і Молдова разом відкриють перший переговорний кластер для вступу в ЄС. Раніше в Брюсселі розглядали варіант відокремити Молдову від України в процесі вступу. Усе тому, що Угорщина блокує зусилля Києва стосовно приєднання.
- Наприклад, у квітні 2025 року уряд угорського премʼєра Віктора Орбана закликав угорців голосувати проти членства України в ЄС у національному опитуванні. Результати цього голосування оприлюднили 26 червня — угорська влада стверджує, що 95% угорців проти вступу України до ЄС.