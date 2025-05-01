Україна і Молдова разом відкриють перший переговорний кластер для вступу в ЄС

Київ і Кишинів спільно відкриють перший переговорний кластер у межах процесу вступу до Європейського Союзу.
Про це 1 травня повідомила єврокомісарка з питань розширення блоку Марта Кос.
Напередодні вона поговорила з віцепремʼєркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною. Марта Кос підкреслила, що розмова була продуктивною, а кластер для двох держав відкриють «одночасно та якнайшвидше».
«Україна досягла видатного прогресу в реформах, і Єврокомісія надала чітку позитивну рекомендацію Раді ЄС рухатися далі з першим кластером», — написала посадовиця.
Днями в інтервʼю «Радіо Свобода» Марта Кос розповіла, що у Брюсселі розглядають варіант відокремити Молдову від України в процесі вступу. Усе тому, що Угорщина блокує зусилля Києва стосовно приєднання.
- У квітні 2025 року уряд угорського премʼєра Орбана закликав угорців голосувати проти членства України в ЄС у національному опитуванні. Угорський уряд прямо пише, що прискорений вступ України до ЄС нібито негативно вплине на життя всіх угорців і завдасть країні величезних збитків.
- Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу 28 лютого 2022 року, за чотири дні після початку повномасштабного російського вторгнення.
- У червні 2022 року Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу, а вже за рік Україна та ЄС офіційно розпочали переговори про членство.