На саміті ЄС не змогли ухвалити заяву на підтримку України — одна країна не затвердила її

Європейська Рада не змогла одноголосно ухвалити заяву про підтримку України на засіданні 26 червня. Документ підписали 26 із 27 країн-членів ЄС.

Про це йдеться в комюніке, текст якого оприлюднили на сайті Європейської Ради.

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У документі закликали до негайного припинення вогню з боку Росії, ввести нові санкції проти РФ та її тіньового флоту та підтримати прогрес України на шляху до Європейського Союзу.

Також держави ЄС високо оцінили темпи реформ, пов’язаних з процесом вступу, і привітали «значний прогрес». Країни погодилися взяти до відома оцінку Єврокомісії про те, що Україна готова до відкриття кластеру «Основи процесу вступу в ЄС». Утім, для формального відкриття переговорів за кластером необхідна одностайна згода усіх 27 членів ЄС, а зараз її нема. Тож Європейська Рада планує повернутися до обговорення цього питання на наступному саміті.

Окрім цього, Європейська Рада засудила нещодавні атаки РФ, закликавши до негайного припинення вогню та початку конструктивного діалогу. Лідери підкреслили важливість гуманітарних зусиль: обміну військовополоненими, звільнення цивільних і повернення всіх українців, зокрема дітей, незаконно депортованих до Росії та Білорусі.

У комюніке також закликали активізувати зусилля для задоволення нагальних військових і оборонних потреб України.