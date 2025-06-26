Медіа: Трамп і Нетаньягу погодили план припинення війни в секторі Гази за два тижні

Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу домовилися припинити війну в секторі Гази за два тижні, а ще розширити дію «Авраамських угод» на Сирію і Саудівську Аравію.

Про це пише ізраїльська газета Israel Hayom з посиланням на джерело, знайоме з перебігом розмови між лідерами.

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Одразу після американських ударів по ядерних обʼєктах в Ірані Трамп і Нетаньягу провели телефонну розмову, стверджує газета. До «ейфоричної» розмови також долучилися держсекретар США Марко Рубіо і міністр зі стратегічних питань Ізраїлю Рон Дермер.

Одна з ключових домовленостей — бойові дії в секторі Гази мають припинити за два тижні. Управління анклавом мають взяти на себе чотири арабські країни, включно з Обʼєднаними Арабськими Еміратами та Єгиптом. Керівництво терористичного угруповання ХАМАС мають вигнати, а всіх заручників — звільнити. Кілька неназваних держав світу погодяться прийняти мешканців сектора Гази, які бажають емігрувати.

Саудівська Аравія і Сирія встановлять дипломатичні відносини з Ізраїлем, за ними підуть й інші арабські та мусульманські країни. Ізраїль обіцяє вирішити конфлікт з палестинцями з дотриманням концепції «двох держав». Але умова — реформи в Палестинській автономії. Тим часом Вашингтон визнає обмежений суверенітет Ізраїлю в деяких частинах Юдеї та Самарії.

Два дипломатичні джерела сказали Israel Hayom, що Трамп серйозно тиснув на Нетаньягу з вимогою закінчити бойові дії в секторі Гази. Цей тиск розпочався ще до того, як Ізраїль атакував Іран 13 червня, і відновився після завершення операції. Водночас інше джерело заявило, що не має інформації про цей тиск.

Як пише газета, Трамп побоювався, що план провалиться через ізраїльські авіаудари після оголошеного припинення вогню з Іраном. Президент США закликав Нетаньягу не ставити під загрозу «їхню спільну стратегічну мирну ініціативу через другорядний іранський ракетний інцидент».

Що відбувається на Близькому Сході

У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Увечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою. Сторони почали обмінюватися ударами.

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 на ядерний обʼєкт у Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі та ще одному в Ісфагані. Про деталі операції — тут.

Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні обʼєкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану «знищені». А вже 23 червня Іран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.

У ніч проти 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. За кілька годин після цього Ізраїль підтвердив початок перемирʼя. А потім заявив, що Тегеран його порушив