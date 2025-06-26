«Сіоністський режим майже знищений». Верховний лідер Ірану привітав націю з «перемогою» над Ізраїлем та США

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї звернувся до народу і привітав країну з «перемогою» над Ізраїлем та США. За його словами, «сіоністський режим майже знищений» під натиском іранських ударів.
Про це пише іранське агентство IRNA.
«Я вітаю іранський народ. Сіоністський режим майже повалений і був розчавлений під ударами ісламської республіки», — заявив Хаменеї.
Хаменеї додав, що США, які вступили у війну, не домоглися в ній жодних перемог, а їхній президент Дональд Трамп займався «грою на публіку».
«Американський режим вступив у пряму війну, тому що відчував, що якщо він не вступить, то сіоністський режим буде повністю знищений. Тут також перемогла ісламська республіка і дала Америці сильного ляпаса», — сказав верховний лідер Ірану.
Аятолла також заявив, що Іран ніколи не капітулює. Він пригрозив новими атаками проти військових баз США в разі поновлення військових дій проти Ірану. Це перша публічна поява Алі Хаменеї за тиждень — раніше він записав два відеозвернення з моменту загострення конфлікту з Ізраїлем 13 червня.
Що відбувається на Близькому Сході
У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Ввечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою. Сторони почали обмінюватися ударами.
У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 по ядерному обʼєкту в Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі та ще одному в Ісфагані. Про деталі операції — тут.
Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану «знищені». А вже 23 червня Іран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.
У ніч проти 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. За кілька годин після цього Ізраїль підтвердив початок перемирʼя. А потім сказав, що Тегеран його порушив.