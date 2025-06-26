«Сіоністський режим майже знищений». Верховний лідер Ірану привітав націю з «перемогою» над Ізраїлем та США

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї звернувся до народу і привітав країну з «перемогою» над Ізраїлем та США. За його словами, «сіоністський режим майже знищений» під натиском іранських ударів.

Про це пише іранське агентство IRNA.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

«Я вітаю іранський народ. Сіоністський режим майже повалений і був розчавлений під ударами ісламської республіки», — заявив Хаменеї.

Хаменеї додав, що США, які вступили у війну, не домоглися в ній жодних перемог, а їхній президент Дональд Трамп займався «грою на публіку».

«Американський режим вступив у пряму війну, тому що відчував, що якщо він не вступить, то сіоністський режим буде повністю знищений. Тут також перемогла ісламська республіка і дала Америці сильного ляпаса», — сказав верховний лідер Ірану.

Аятолла також заявив, що Іран ніколи не капітулює. Він пригрозив новими атаками проти військових баз США в разі поновлення військових дій проти Ірану. Це перша публічна поява Алі Хаменеї за тиждень — раніше він записав два відеозвернення з моменту загострення конфлікту з Ізраїлем 13 червня.