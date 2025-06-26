Книжка вбитої росіянами письменниці Амеліної отримала премію Джорджа Орвелла

Українську письменницю Вікторію Амеліну, яка загинула під час російського удару по Краматорську, посмертно нагородили премією Джоржа Орвелла за книжку «Дивлячись на жінок, що дивляться на війну».

Про це премія повідомила в X.

Амеліна стала лауреаткою у категорії «Політичне письмо» (Political Writing). Голова журі Кім Даррок охарактеризував її книгу як «незабутню картину людських наслідків війни».

Церемонія нагородження лауреатів премії проходила 25 червня в Лондоні. Чоловік Амеліної Олексій прийняв нагороду у розмірі £3 000 від її імені, призові кошти будуть спрямовані на підтримку Нью-Йоркського літературного фестивалю, який започаткувала письменниця.

«Дивлячись на жінок, що дивляться на війну» — незавершена документальна праця Амеліної, передмову до якої написала канадська авторка Маргарет Етвуд. Вона поєднує щоденникові записи, свідчення очевидців, історичні екскурси та поезію.

Книга присвячена не лише війні, а й жінкам, які її документують та переживають. Серед героїнь — правозахисниця та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук, яка бореться за міжнародну відповідальність Росії; Євгенія Закревська — адвокатка, яка стала військовослужбовицею; журналістка Євгенія Подобна; «Казанова» — дослідниця воєнних злочинів, а також Юлія Какуля-Данилюк — бібліотекарка, яка під час окупації вела щоденник, записуючи деталі російського терору.

Хто така Вікторія Амеліна

Вікторія Амеліна — українська письменниця, авторка романів «Синдром листопаду, або Homo Compatiens», «Дім для Дома» та книжок для дітей, засновниця Нью-Йоркського літературного фестивалю на Донеччині. Була волонтеркою, громадською діячкою.

Від початку російсько-української війни здійснювала волонтерські поїздки на деокуповані території України. Вона брала участь у правозахисній ініціативі та українській громадській організації Thuth Hounds і документувала воєнні злочини росіян. Саме Вікторія Амеліна розкопала закопаний в землі на деокупованій Харківщині щоденник закатованого волонтера і дитячого письменника Володимира Вакуленка та написала передмову до нього.

27 червня 2023 року, коли Вікторія Амеліна перебувала в ресторані Краматорська разом із делегацією колумбійських журналістів і письменників, по закладу вдарила російська ракета. Від отриманих травм Амеліна згодом померла в лікарні. Загалом через удар загинули 13 людей.