Офіс генпрокурора ідентифікував двох окупантів, причетних до розстрілу письменника Володимира Вакуленка

Офіс генерального прокурора пише, що ідентифікували двох окупантів, причетних до розстрілу українського дитячого письменника Володимира Вакуленка та вбивства ще трьох людей під час окупації Харківщини. Їм повідомили про підозру за порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 27, ч. 1, ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 ККУ).

Підозрювані, уродженці Луганська, служать у 4 роті 4 батальйону 204 стрілецького полку мобілізаційного резерву так званої «ЛНР» 2 армійського корпусу 8 загальновійськової армії Південного воєнного округу ЗС рф. Один з них командир роти з позивним «Лев» та його підлеглий, кулеметник Удод.

Фігуранти минулого року були в окупованому на той час селі Капитолівка Ізюмського району, коли дізналися, що там живе український дитячий письменник Володимир Вакуленко з проукраїнською позицією.

За даними слідства, озброєні окупанти 22 березня 2022 року приїхали до його будинку та провели там «обшук», а потім затримали письменника та його 14-річного сина. Чоловіка намагались схилити до співпраці з окупантами. Після відмови Лев і Удод змусили його роздягнутися, той знову відмовив.

Через два дні окупанти знову прийшли до письменника й забрали його. Тоді командир роти Лев наказав своєму підлеглому-кулеметнику застрелити письменника. Удод вистрелив у чоловіка з пістолета Макарова. Володимир Вакуленко помер на місці, пише Офіс генпрокурора.

Підозрюваним також інкримінують вбивства ще трьох цивільних. Серед них були колишній учасник АТО та ще двоє чоловіків. Їх утримували у погребі в антисанітарних умовах, без світла, систематично били палицями по тілу. Потім чоловіків вивезли до лісу в Капитолівці. Лев наказав Удоду застрелити всіх. Двох убили пострілами з пістолета Макарова. Третього потерпілого окупанти забили до смерті.

Правоохоронці встановили ще один факт жорстокого поводження підозрюваних з цивільними: одному чоловіку вони силою засунули у рот гривневу купюру і сказали, що розстріляють, якщо він її вийме. Його утримували в погребі, а потім відпустили.

Слідство зʼясувало, що всі злочини Лев та Удод вчиняли разом з іншими російськими військовими.