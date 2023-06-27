Росіяни вдарили ракетами по центру Краматорська, де було скупчення людей

Російські окупанти о 19:32 завдали удару по центру Краматорська, поціливши неподалік закладу громадського харчування, де було велике скупчення людей.

За даними глави МВС, двоє людей загинули, а 18 дістали поранення.

Триває розбір завалів. За наявною інформацією, там можуть знаходитися люди. Рятувальники та поліцейські працюють на місці. На місці події розгорнули оперативний штаб.

Голова Офісу президента додав, що росіяни завдали два ракетні удари.

Перше влучання було в заклад харчування в центрі Краматорська, а друге — у селі Біленьке.