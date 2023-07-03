Кількість жертв російського удару по Краматорську зросла до 13. Загинула письменниця Вікторія Амеліна

У Дніпрі, у лікарні імені Мечникова загинула українська письменниця Вікторія Амеліна — вона стала 13-ю жертвою російського удару по Краматорську.

Про це ввечері 2 липня повідомив Український ПЕН.

27 червня Вікторія Амеліна перебувала в Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів і письменників. Коли вони вечеряли в ресторані Ria Lounge у центрі міста, російські окупанти вдарили ракетою по цій будівлі, Вікторія отримала тяжкі поранення.

Влітку 2022 року Вікторія Амеліна приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds і працювала як документаторка воєнних злочинів на деокупованих територіях. У Капитолівці Ізюмського району Харківської області вона знайшла письменника Володимира Вакуленка, якого застрелили росіяни.

У 2014 році вийшов дебютний роман Вікторії «Синдром листопаду, або Homo Compatiens», у 2016 році вийшла її перша дитяча книжка «Хтось, або Водяне Серце». Наступна її книжка для дітей «Е-е-есторії екскаватора Еки» вийшла у 2021 році.

У 2017 році вийшов друком другий роман Вікторії «Дім для Дома». Книжка ввійшла до коротких списків національних та міжнародних премій: «ЛітАкцент року – 2017», Премії міста літератури ЮНЕСКО та Європейської літературної премії. Тексти Вікторії Амеліної публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами.