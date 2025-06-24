Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський можуть зустрітися 25 червня на саміті НАТО в Гаазі. Трамп на борту Air Force One, прямуючи туди, сказав, що він, «ймовірно», зустрінеться із Зеленським.
Слова президента США передає Le Monde.
«Я йому скажу: "Як справи?" Він у складній ситуації, йому ніколи не слід було опинятися в ній», — наголосив Дональд Трамп.
Раніше Володимир Зеленський теж казав, що планує зустріч із Трампом під час саміту НАТО. «Наші команди над цим працюють», — підтвердив він у коментарі Sky News і додав, що ще потрібно узгодити час такої зустрічі.
Сьогодні голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що говорив з держсекретарем США і виконувачем обовʼязків радника з нацбезпеки президента Марко Рубіо. Зокрема, вони обговорили підготовку майбутньої зустрічі лідерів.
- Востаннє президенти зустрічались на похороні Папи Франциска 26 квітня. Тоді розмова тривала близько 15 хвилин.
- Видання Axios писало, що Трамп і Зеленський планували зустрітися у другий день саміту G7 в Канаді, який був зосереджений на підтримці України. Проте президент США достроково покинув захід, тоді офіційною причиною назвали ескалацію на Близькому Сході між Іраном та Ізраїлем. Пізніше Financial Times зазначало, що Трамп не був зацікавлений в зустрічі із Зеленським і це стало однією з причин, чому він достроково залишив саміт. На це також вплинуло роздратуванням президентом Франції Емманюелем Макроном, який 15 червня відвідав Гренландію і виступив проти планів Трампа взяти її під контроль.
- На тлі того, що американський президент покинув зустріч лідерів G7 достроково, НАТО скоротило майбутній саміт до однієї робочої сесії, щоб «Трамп не занудьгував і не пішов раніше». Спочатку планували, що саміт триватиме три дні, але тепер його скоротили до однієї робочої сесії тривалістю дві з половиною години.