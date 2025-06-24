У США суд дозволив адміністрації Трампа швидко депортувати мігрантів до третіх країн

Верховний суд США 23 червня відкрив шлях для адміністрації президента США Дональда Трампа до швидкої депортації окремих мігрантів у країни, з яких вони не походять.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Раніше Окружний суд США ухвалив, що адміністрація Білого дому зобов’язана надати мігрантам, який планують депортувати, час для висловлення занепокоєнь щодо можливого переслідування або тортур у країні, куди їх планують депортувати — і додатковий час, якщо ці побоювання є обґрунтованими.

Адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду з проханням втрутитися й стверджувала, що суд першої інстанції неправомірно втрутився у повноваження президента у сфері зовнішньої політики. Консервативна більшість Верховного суду проголосувала за скасування цього рішення.

Як зазвичай у випадках термінових рішень Верховного суду, більшість не пояснила своїх мотивів. Троє ліберальних суддів не погодились із рішенням та звинуватили більшість у нехтуванні вимогами належної правової процедури для мігрантів, яких можуть відправити в невідомі для них країни.

«Міністерство внутрішньої безпеки тепер може реалізовувати свої законні повноваження й видворяти нелегальних мігрантів до країни, яка готова їх прийняти. Запускайте депортаційні літаки», — заявила прессекретарка Міністерства внутрішньої безпеки Трішія Маклафлін.

Політика Трампа щодо мігрантів

У перший день президентства Дональд Трамп підписав указ, який забороняє видавати документи про американське громадянство дітям, народженим на території США від батьків, які або незаконно перебувають у США, або в ситуаціях, коли мати тимчасово перебуває у США, наприклад, за візою, а батько не є громадянином.

А наступного дня він підписав указ, яким закрив південний кордон країни з Мексикою для «нелегальних мігрантів» і наказав депортувати тих, хто нелегально потрапив у США з Мексики.

Згодом у США призупинили низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в країні. Зокрема, програму Uniting for Ukraine, за якою вʼїжджали українці. Це рішення заблокує в’їзд іммігрантів, що тікають з деяких найбільш нестабільних і небезпечних місць у світі. Крім України, програми пропонували тимчасовий захист іммігрантам з Куби, Гаїті та Венесуели.

А наприкінці березня Трамп позбавив 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців правового статусу, який дозволяв легально перебувати у США.