Європа приєдналася до переговорів з Іраном про ядерну програму — після першої зустрічі сторони домовилися домовлятися

У п’ятницю, 20 червня, міністри закордонних справ Німеччини, Великої Британії та Франції, відомих як група E3, а також верховна представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас провели зі своїм іранським колегою зустріч, щоб спробувати запобігти ескалації конфлікту на Близькому Сході. Ознак прогресу було мало, однак сторони домовились продовжувати перемовини.

Про це пише Reuters.

Європейські представники закликали Іран до співпраці зі Сполученими Штатами стосовно його ядерної програми, навіть попри те, що Тегеран неодноразово наполягав, що не розпочне переговори з адміністрацією Трампа, доки Ізраїль не припинить удари по Ірану. За словами дипломатів, метою переговорів стала перевірка готовності Тегерану до переговорів про нову ядерну угоду, хоч і немає очевидної перспективи того, що Ізраїль найближчим часом припинить свої атаки.

«Міністр закордонних справ Ірану висловив готовність продовжувати обговорення ядерної програми та загалом усіх питань, і ми очікуємо, що Іран зобов’яжеться брати участь в обговоренні, зокрема зі Сполученими Штатами, щоб досягти врегулювання шляхом переговорів», — заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Іран готовий розглянути дипломатичні питання, щойно Ізраїль припинить свої атаки та його притягнуть до відповідальності. Дату наступної зустрічі не оголошували, та європейці наголосили на обмеженому просторі для дипломатії.

Двоє європейських дипломатів заявили, що E3 не вірить, що Ізраїль погодиться на припинення вогню найближчим часом, а Ірану та США буде важко відновити переговори. Вони заявили, що ідея полягала в тому, щоб розпочати паралельний переговорний процес, спочатку без США, щодо нової угоди, яка передбачатиме жорсткіші інспекції, а також потенційно стосуватиметься програми балістичних ракет Ірану.

Адміністрація Трампа вимагає від Ірану повністю припинити збагачення урану, тоді як E3 в попередніх переговорах залишала йому певну можливість збагачувати уран для цивільних цілей в обмін на надзвичайно суворі міжнародні інспекції. Іран завжди відмовлявся від ідеї нульового збагачення, аргументуючи, що це його суверенне право. У пʼятницю, 20 червня, президент Франції Еммануель Макрон наблизився до позиції Трампа, заявивши, що будь-яка нова угода з Тегераном має бути спрямована на нульове збагачення.

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Ще в перший день атаки Ізраїль ліквідував понад 20 іранських високопоставлених командирів.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.

Ізраїль уже звернувся до Адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб знищити іранську ядерну програму.

Західні медіа написали, що Трамп схвалив план можливої атаки на Іран. Однак відкладає її, щоб подивитися, чи відмовиться Іран від своєї ядерної програми. Однією з можливих цілей для США є добре захищений обʼєкт зі збагачення урану у Фордо.

Газета NYT із посиланням на джерела пише, що Іран, на думку американських розвідувальних служб, ще не вирішив, чи створювати ядерну бомбу, хоча має великий запас збагаченого урану.