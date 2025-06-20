Італія виділила €1,5 млн на гуманітарне розмінування України

Україна підписала угоду з Італією та Програмою розвитку ООН (ПРООН) на суму €1,5 мільйона, щоб підтримати ініціативи з гуманітарного розмінування.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Угодою хочуть посилити Програму протимінної діяльності Україні, що має важливе значення для відновлення та відбудови країни.

Перша віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що укладена угода є важливою для реалізації Національної стратегії з протимінної діяльності, адже вона дозволить втілити проєкти з очищення агроземель, розвитку інфраструктури, відновлення економічної активності на деокупованих територіях і сприятиме поверненню громадян до своїх домівок.

Це фінансування дозволить розширити операції зі звільнення земель, покращити системи управління інформацією та підтримати спеціалізовані навчальні програми для людей з інвалідністю, ветеранів і постраждалих від вибухонебезпечних предметів.

Розмінування України

За оцінками Програми розвитку ООН 2023 року, роботи з розмінування території України коштуватимуть $35,7 мільйона. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, майже 174 тис. км² України всіяні вибухонебезпечними предметами, а заміновані родючі землі країни могли б прогодувати 80 мільйонів людей. У період на 2022—2027 роки сума зобовʼязань країн-партнерів України перевищує $850 мільйонів — це гроші, виділені на проєкти у сфері гуманітарного розмінування.

Раніше пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що для розмінування всієї території України знадобиться до 10 років — такі приблизні розрахунки саперів.

Станом на січень цього року, від початку повномасштабного вторгнення сапери обстежили, розмінували чи очистили 35 тисяч км² української землі. Це більше за Одеську область, яка є найбільшою в Україні.

Станом на березень 2025 року 139 тис. км² (це 23%) території України залишаються потенційно замінованими. У вересні 2023 року ця цифра сягала 30%.