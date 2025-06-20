NYT: Розвідувальні служби США вважають, що Іран ще не вирішив, чи створювати ядерну зброю

Американські розвідувальні служби вважають, що Іран ще не вирішив, чи створювати ядерну бомбу, хоча має великий запас збагаченого урану.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела в розвідках США і серед американських посадовців.

Водночас високопосадовці розвідки США припускають, що Іран перейде до створення ядерної бомби, якщо американські військові атакують найбільш захищений іранський обʼєкт зі збагачення урану у Фордо або якщо Ізраїль убʼє верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

Деякі політики у США та Ізраїлі вважають, що неважливо, чи Іран вже вирішив створити ядерну бомбу, оскільки він і так дуже близько до цього. Це питання давно викликає суперечки стосовно політики щодо Ірану. Нині президент США Дональд Трамп розмірковує, чи завдати удару по ядерному обʼєкту у Фордо. Він заявив, що ухвалить рішення впродовж двох тижнів.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що Іран майже має ядерну зброю. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт пізніше підтвердила, що в Ірану вже є всі необхідні матеріали для створення бомби. За її словами, якщо верховний лідер Ірану ухвалить рішення, то виробництво займе всього кілька тижнів. Це перегукується з висновками ізраїльської розвідки Моссад, яка переконана, що Іран може отримати ядерну зброю за 15 днів. Усі нові оцінки часу, потрібного Ірану для створення бомби, не базуються на нових даних розвідки.

Утім, частина американських посадовців і розвідка США все ж вважають, що Ірану знадобиться від кількох місяців до року, щоб виготовити ядерну бомбу. Також вони припускають, що оцінки ізраїльської розвідки забарвлені бажанням премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу заручитися підтримкою США у своїй військовій кампанії проти Ірану.

У 2003 році верховний лідер Ірану аятола Хаменеї видав релігійну заборону (фетву) на створення ядерної зброї. За словами одного високопосадовця, ця заборона досі чинна, а версія Ізраїлю про 15 днів виглядає перебільшеною. Однак американські чиновники визнають, що великі запаси збагаченого урану становлять загрозу.

У березні 2025 року директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард повідомила, що іранський запас урану досяг рекордного рівня для країни без ядерної зброї. Це означає, що Іран активно збирає компоненти для потенційної бомби. Зараз іранський уран збагачений до 60%, а для ядерної бомби потрібно 90%.