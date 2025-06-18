CNN: США направляють третій авіаносець ближче до Ізраїлю

Наступного тижня США планують перемістити авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford у східну частину Середземного моря поблизу Ізраїлю.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Планове розгортання Ford у зоні відповідальності Європейського командування було заплановане ще з кінця минулого року. Однак, найімовірніше, корабель вирушить у східну частину Середземного моря, поблизу Ізраїлю, з огляду на поточний конфлікт з Іраном.

Водночас ще один авіаносець прямує на Близький Схід, де або приєднається до USS Carl Vinson, або замінить його.

Збройні сили США використовують авіаносці для демонстрації сили в будь-якій точці світу, і вони одними з перших вирушають у зону криз. Авіаносці здатні нести десятки літаків, що можуть виконувати удари, а також перехоплювати ракети та дрони. Їх супроводжують бойові кораблі, які забезпечують захист від повітряних, надводних і підводних загроз.

Що відбувається на Близькому Сході

У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Ввечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою.

Уже 14 червня Ізраїль заявив, що здобув повітряну перевагу від Західного Ірану до Тегерану.

Станом на 17 червня країни продовжують обмінюватися ударами — попередньо, в ізраїльському місті Бат-Ям, де іранська ракета 14 червня влучила у будинок, загинули пʼятеро українців. Серед них — троє дітей.

Ізраїль вже звернувся до Адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб знищити іранську ядерну програму. Як писав Axios, Трамп серйозно розглядає можливість атакувати ядерні обʼєкти Ірану.