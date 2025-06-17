МАГАТЕ змінило думку про наслідки ударів по підземних залах ядерного обʼєкта в іранському Натанзі

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) знайшло «додаткові ознаки», які свідчать про прямі удари Ізраїлю по підземних залах для збагачення урану на ядерному обʼєкті в іранському Натанзі.

Таку заяву МАГАТЕ зробило після того, як проаналізувало деталізовані супутникові знімки наслідків атаки Ізраїлю на Іран. Водночас змін на іранських ядерних об’єктах в Ісфагані та Фордо немає.

Армія Ізраїлю 13 червня повідомила, що завдала серйозної шкоди головному ядерному обʼєкту в Натанзі, включно з підземною частиною і центрифугами. У місті Натанз розташовані два обʼєкти, де збагачують уран для іранської ядерної програми. Один з них — величезний підземний завод.

За даними Інституту науки та міжнародної безпеки за 2003 рік, обʼєкт включає два великі підземні зали — вважають, що там є центрифуги для збагачення урану. Тоді в Ірані визнали пошкодження, однак заявили, що вони — лише «косметичні».

Анонімний ізраїльський чиновник 16 червня повідомив CNN, що є «ознаки» того, що підземна частина головного ядерного іранського обʼєкта в Натанзі обвалилася. Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляло лише про поверхневі пошкодження.

Тоді очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що після першої атаки додаткових ушкоджень на станції не зафіксували, як й ознак удару по підземному каскадному залу. Водночас він зазначив, що втрата електроенергії в цьому залі могла призвести до пошкодження розміщених там центрифуг.

OSINT-аналітик Damien Symon 13 червня публікував супутникові знімки одразу після удару. Тоді вони вказували, що база зазнала серйозних пошкоджень, проте не давали змоги встановити, в якому стані були підземні обʼєкти.