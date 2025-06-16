CNN: чиновник Ізраїлю каже про «ознаки» руйнування головного іранського ядерного обʼєкта. У МАГАТЕ інші дані

Анонімний ізраїльський чиновник повідомив CNN, що є «ознаки» того, що підземна частина головного ядерного іранського обʼєкта в Натанзі обвалилася. Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) каже лише про поверхневі пошкодження.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що з моменту першої атаки на станції «додаткових пошкоджень» не було і що «немає жодних ознак» атаки на підземний каскадний зал.

«Однак втрата електроенергії в каскадному залі могла пошкодити центрифуги, що там розташовані», — сказав Гроссі.

Спершу, 13 червня, Армія Ізраїлю повідомила, що завдала серйозної шкоди головному ядерному обʼєкту в Натанзі, включно з підземною частиною і центрифугами. У місті Натанг розташовані два обʼєкти, де збагачують уран для іранської ядерної програми. Один з них — величезний підземний завод.

За даними Інституту науки та міжнародної безпеки за 2003 рік, обʼєкт включає два великі підземні зали — вважають, що там є центрифуги для збагачення урану. В Ірані визнали пошкодження, однак заявили, що вони — лише «косметичні». МАГАТЕ оприлюднило дані іранських посадовців про те, що рівень радіації не зріс.

Як видно з супутникових знімків, які 13 червня опублікував OSINT-аналітик Damien Symon, база зазнала серйозних пошкоджень, проте поки що неможливо встановити, в якому стані підземні обʼєкти.

Пізніше ЦАХАЛ офіційно заявив, що атакував ще один ядерний обʼєкт Ірану — в Ісфахані.