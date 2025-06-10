Голова Палестинської автономії вперше публічно засудив напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль

Очільник Палестинської автономії Махмуд Аббас уперше публічно засудив напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль, що стався 7 жовтня 2023 року.

Про це пише The Times of Israel.

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«Те, що ХАМАС зробив 7 жовтня, убивши й взявши в заручники мирних жителів, є неприйнятним і заслуговує на засудження, і ХАМАС повинен негайно звільнити всіх заручників і полонених», — написав Аббас у листі президенту Франції Емманюелю Макрону та наслідному принцу Саудівської Аравії Мухаммаду бін Салману. Вони є співголовами найближчої конференції ООН, присвяченій питанню майбутнього Палестини.

Раніше Аббас закликав ХАМАС звільнити заручників, однак від прямого засудження самої атаки утримувався, зазначає The Times of Israel.

Керівництво Палестинської автономії ще багато років тому відмовилося від підтримки тероризму як інструменту боротьби за створення арабської держави в Палестині. Але при цьому вони нечасто засуджують дії бойовиків.

Останніми місяцями Аббас неодноразово критикував ХАМАС. The Times of Israel зазначає, що в такий спосіб голова Палестинської автономії хоче здобути підтримку міжнародного співтовариства і щоб йому передали управління сектором Гази після закінчення війни.

Заява Аббаса прозвучала після того, як посол США в Ізраїлі Майк Гакабі сказав, що США нібито більше не підтримують створення незалежної Палестинської держави з «колишнім завзяттям».

«Якщо не відбудеться чогось справді значного, що змінить саму культуру, то для цього просто немає простору», — сказав Гакабі. За його словами, такі зміни, ймовірно, не відбудуться «за нашого життя».

На запитання, чи залишається створення пПалестинської держави метою політики США, як це було останні два десятиліття, він відповів: «Не думаю».