Словенія визнала незалежність Палестини

Національні збори Словенії підтримали рішення уряду визнати Палестину незалежною та суверенною державою.

Про це передає словенське медіа Žurnal24.

За визнання Палестини були 52 із 53 присутніх нардепів, ніхто не був проти. Відтак Словенія стала 147-м членом ООН, який схвалив визнання незалежної Палестинської держави.

«З сьогоднішнім визнанням Палестини суверенною та незалежною державою ми посилаємо надію палестинському народу на Західному березі річки Йордан і в Газі», — наголосив премʼєр-міністр країни Роберт Голоб.

Також він та народні депутати зазначили, що таке рішення словенського парламенту дасть новий імпульс мирним переговорам на Близькому Сході та зміцнить помірковані сили як з ізраїльської, так і з палестинської сторони.

Статус Палестини

У 1947 році резолюція Генасамблеї ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не знайшов реального втілення.

У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. Загалом серед європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Швеція. Жодна з країн «Великої сімки» (G7) незалежності Палестини не визнала.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації, а також закликає Раду Безпеки схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.

У травні цього року Палестину визнали незалежною державою Норвегія, Іспанія та Ірландія. Тим часом парламент Швейцарії відхилив пропозицію про визнання Палестини як незалежної держави.