Зеленський: Угорщина шукала вразливі місця України в Закарпатті

Військова служба національної безпеки Угорщини (KNBSZ) шукала вразливі місця України в Закарпатті. Зокрема, інформацію про розташування систем ППО, українських військових частин і ставлення місцевих до присутності угорських миротворців у регіоні.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online.

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Зеленський каже, що Будапешт намагався втрутитися у внутрішні справи України «десятками різних способів». Проте у травні 2025 року Служба безпеки України вперше публічно викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України.

«Ми зупинили незаконне розповсюдження закарпатських паспортів ще до війни. Більшість справ ми розглядали тихо, між собою. Чому ми вирішили зробити публічним нинішній кейс? У нас є додаткові фотографії та відео різних зустрічей, організованих KNBSZ на території Угорщини, які ми теж опублікуємо за потреби. Я не хочу нікому погрожувати, але в нашому розпорядженні є все. Це включає те, як KNBSZ розплачувалася за свої розвідувальні активи», — сказав Зеленський.

Президент додав, що угорська мережа розвивалася з 2021 року, а питання, пов’язані з військовими справами, порушували у 2024—2025 роках. Востаннє інформацію передали 25 березня 2025 року. За його словами, у співробітників KNBSZ навіть був список з 11 питань у телефонах, зокрема й що скажуть жителі Закарпаття про присутність угорських миротворців.

«Як нам реагувати на це під час війни? Я не кажу, що Будапешт чогось хоче, але якщо ні, то для кого він збирає інформацію? Я запитав у представників НАТО, чи зверталися вони до угорців із проханням зібрати дані з таких питань. Вони відповіли, що ні. Я президент країни, яка перебуває у стані війни, як би ви відреагували на моєму місці? Я не звинувачую Віктора [Орбана], я звинувачую KNBSZ», — сказав Зеленський.

На думку Зеленського, угорський премʼєр Віктор Орбан використовує Україну для власних виборчих цілей і не розуміє, що це матиме набагато серйозніші та небезпечніші наслідки. Зокрема, він вказав на радикалізацію угорського суспільства та його антиукраїнські настрої. У цьому контексті Зеленський наголосив, що не допомагаючи Україні, Орбан робить послугу лідеру РФ Володимиру Путіну.