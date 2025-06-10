Зеленський: Угорщина шукала вразливі місця України в Закарпатті

Військова служба національної безпеки Угорщини (KNBSZ) шукала вразливі місця України в Закарпатті. Зокрема, інформацію про розташування систем ППО, українських військових частин і ставлення місцевих до присутності угорських миротворців у регіоні.
Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online.
Зеленський каже, що Будапешт намагався втрутитися у внутрішні справи України «десятками різних способів». Проте у травні 2025 року Служба безпеки України вперше публічно викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України.
«Ми зупинили незаконне розповсюдження закарпатських паспортів ще до війни. Більшість справ ми розглядали тихо, між собою. Чому ми вирішили зробити публічним нинішній кейс? У нас є додаткові фотографії та відео різних зустрічей, організованих KNBSZ на території Угорщини, які ми теж опублікуємо за потреби. Я не хочу нікому погрожувати, але в нашому розпорядженні є все. Це включає те, як KNBSZ розплачувалася за свої розвідувальні активи», — сказав Зеленський.
Президент додав, що угорська мережа розвивалася з 2021 року, а питання, пов’язані з військовими справами, порушували у 2024—2025 роках. Востаннє інформацію передали 25 березня 2025 року. За його словами, у співробітників KNBSZ навіть був список з 11 питань у телефонах, зокрема й що скажуть жителі Закарпаття про присутність угорських миротворців.
«Як нам реагувати на це під час війни? Я не кажу, що Будапешт чогось хоче, але якщо ні, то для кого він збирає інформацію? Я запитав у представників НАТО, чи зверталися вони до угорців із проханням зібрати дані з таких питань. Вони відповіли, що ні. Я президент країни, яка перебуває у стані війни, як би ви відреагували на моєму місці? Я не звинувачую Віктора [Орбана], я звинувачую KNBSZ», — сказав Зеленський.
На думку Зеленського, угорський премʼєр Віктор Орбан використовує Україну для власних виборчих цілей і не розуміє, що це матиме набагато серйозніші та небезпечніші наслідки. Зокрема, він вказав на радикалізацію угорського суспільства та його антиукраїнські настрої. У цьому контексті Зеленський наголосив, що не допомагаючи Україні, Орбан робить послугу лідеру РФ Володимиру Путіну.
Що передувало
Зранку 9 травня Служба безпеки України оголосила, що затримала двох агентів шпигунської мережі воєнної розвідки Угорщини. Колишній військовий і колишня військовослужбовиця Сил оборони України, за даними слідства, збирали інформацію про оборону Закарпаття, шукали слабкі місця в наземному і повітряному захисті та досліджували настрої місцевих — зокрема, як вони можуть поводитися, якщо в область увійдуть угорські військові. Підозрюваних уже відправили під арешт.
Після цього Угорщина вислала двох українських дипломатів — Україна відповіла дзеркально. Згодом в Угорщині затримали ексдипломата з України й звинуватили у шпигунстві. Речник МЗС України Георгій Тихий тоді написав, що «коли закінчуються докази, починається полювання на відьом». А 20 травня в Угорщині заявили, що виявили ще двох «українських шпигунів»
- Угорщина послідовно виступає проти військової допомоги Україні, її членства в ЄС і НАТО, а також за скасування санкцій стосовно Росії. У країні навіть збираються провести національні консультації про те, чи угорці підтримують вступ України до ЄС. Премʼєр-міністр Віктор Орбан публічно закликав громадян голосувати проти. Однак це голосування не матиме впливу на процес приєднання України до блоку.