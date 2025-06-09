У Києві почали відновлювати корпус лікарні «Охматдит». Його пошкодила російська атака

У Києві стартувало відновлення сучасного корпусу дитячої лікарні «Охматдит» — його пошкодили під час російської атаки в липні 2024 року.
Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя України.
Переможцем тендеру на ремонт корпусу стала компанія «Ріола-Модуль ЛТД». Вартість договору — майже 293 мільйони гривень, що на понад 70 млн грн менше очікуваної. Ці кошти можуть спрямувати на інші напрями відновлення лікарні, кажуть у МОЗ. Саме «Ріола-Модуль ЛТД» завершувала будівництво цього корпусу у 2020 році.
Водночас «Слідство. Інфо» пише, що ця компанія чотири рази обвинувачувалась у розкраданні держкоштів у змові з посадовцями Сумської та Донецької областей.
Також підписали договір з переможцем тендеру на технічний нагляд — інжиніринговою компанією «Академ Буд». Авторський нагляд забезпечить компанія «Аркон», яка і розробляла проєктну документацію перед капітальним ремонтом.
Фінансування забезпечує благодійний фонд «Охматдит — здорове дитинство», який акумулював пожертви українців у 2024 році.
У межах ремонту корпус хочуть комплексно відновити. Це стосується будівельних конструкцій, покрівлі, фасаду, вікон і дверей, а ще приміщень та інженерних мереж. Крім того, оновлять системи медичних газів, пожежної сигналізації, відеозв’язку та освітленн. На фінал — відремонтують дорожнє покриття й приведуть до ладу територію лікарні.
Водночас корпус працюватиме як зазвичай. Щодня в «Охматдиті» лікуються понад 500 дітей, а лікарі проводять понад 40 операцій.
На черзі — підготовка до відновлення інших об’єктів: хірургічного, токсикологічного, адміністративного корпусів і трансформаторної підстанції.
Що передувало
«Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. 8 липня 2024 року російська крилата ракета Х-101 повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще кілька.
Українські правоохоронці в листопаді 2024 року оголосили підозру російському генерал-лейтенанту Сергію Кобилашу, який віддав наказ обстріляти «Охматдит».
У липні 2024 року «Охматдит» оголосив переможцем конкурсу на ремонт лікарні компанію «Буд-Технолоджі», яка запропонувала свої послуги за 307 мільйонів гривень. Журналісти проєкту «Наші гроші» казали, що це одна з найдорожчих пропозицій, а десятки фірм пропонували виконати роботи значно дешевше. Після розголосу в медіа тендер вирішили провести заново.