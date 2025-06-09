У Києві почали відновлювати корпус лікарні «Охматдит». Його пошкодила російська атака

У Києві стартувало відновлення сучасного корпусу дитячої лікарні «Охматдит» — його пошкодили під час російської атаки в липні 2024 року.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя України.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Переможцем тендеру на ремонт корпусу стала компанія «Ріола-Модуль ЛТД». Вартість договору — майже 293 мільйони гривень, що на понад 70 млн грн менше очікуваної. Ці кошти можуть спрямувати на інші напрями відновлення лікарні, кажуть у МОЗ. Саме «Ріола-Модуль ЛТД» завершувала будівництво цього корпусу у 2020 році.

Водночас «Слідство. Інфо» пише, що ця компанія чотири рази обвинувачувалась у розкраданні держкоштів у змові з посадовцями Сумської та Донецької областей.

Також підписали договір з переможцем тендеру на технічний нагляд — інжиніринговою компанією «Академ Буд». Авторський нагляд забезпечить компанія «Аркон», яка і розробляла проєктну документацію перед капітальним ремонтом.

Фінансування забезпечує благодійний фонд «Охматдит — здорове дитинство», який акумулював пожертви українців у 2024 році.