Найпопулярнішого тіктокера затримали в США — у нього прострочена віза

Тіктокера Хабі Ламе затримали в аеропорту Лас-Вегасу (США). Того ж дня його відпустили й дали виїхати з країни.

Про це пише AFP, передає Yahoo.

Як йдеться в заяві імміграційної та митної служби США, Серінге Хабане Ламе, громадянин Італії, приїхав до США 30 квітня та «перевищив термін дії своєї візи». Його затримали в міжнародному аеропорту імені Гаррі Ріда в Лас-Вегасі. Того ж дня відпустили й дозволили «добровільний виїзд». Поки що Ламе публічно не коментував інциденту.

Ламе посідає першу сходинку в списку найпопулярніших тіктокерів. Наразі його акаунт налічує понад 162,2 мільйона підписників. За даними Forbes, статки інфлюенсера становлять близько $20 мільйонів. Також Ламе є послом доброї волі UNICEF.

Ламе затримали, коли Вашингтон активно втілює політику проти імміграції. Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що хоче депортувати «мільйони» мігрантів, а віцепрезидент Джей Ді Венс казав, що можна почати з одного мільйона.

Політика Трампа щодо мігрантів

У перший день президентства Дональд Трамп підписав указ, який забороняє видавати документи про американське громадянство дітям, народженим на території США від батьків, які або незаконно перебувають у США, або в ситуаціях, коли мати тимчасово перебуває у США, наприклад за візою, а батько не є громадянином.

А наступного дня він підписав указ, яким закрив південний кордон країни, тобто з Мексикою, для «нелегальних мігрантів» і наказав депортувати тих, хто нелегально потрапив у США з Мексики.

Згодом у США призупинили низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в країні. Зокрема, програму Uniting for Ukraine, за якою вʼїжджали українці. Це рішення заблокує в’їзд іммігрантів, що тікають з деяких найбільш нестабільних і небезпечних місць у світі. Крім України, програми пропонували тимчасовий захист іммігрантам з Куби, Гаїті та Венесуели.

8 червня в Лос-Анджелесі спалахнули масові протести місцевих мешканців. Це сталося після того, як федеральні агенти Служби імміграції та митного контролю затримали в місті щонайменше 118 нелегальних мігрантів. Дональд Трамп розпорядився направити до Лос-Анджелесу Нацгвардію, щоб придушити заворушення, і заборонив протестувальникам носити маски.

Автор: Олександр Булін