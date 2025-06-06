Суд у США тимчасово призупинив обмеження на візи для іноземних студентів Гарварду

Федеральна суддя Еллісон Барроуз заблокувала чергову спробу Трампа заборонити іноземним студентам навчатися в Гарварді.

Про це пише Politico.

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Напередодні Трамп призупинив на шість місяців вʼїзд іноземних студентів, які бажають навчатися або брати участь у програмах обміну в Гарвардському університеті. Однак суддя Барроуз вирішила, що університет зазнає «негайної та непоправної шкоди» від указу президента.

Тож 5 червня Барроуз видала тимчасову заборону, яка зобов’язує Міністерство внутрішньої безпеки та Державний департамент ігнорувати указ Трампа. Суддя пояснила своє рішення тим, що Гарвард зазнає шкоди, перш ніж сторони встигнуть висловитися щодо законності указу Трампа.

Суд ухвалив рішення дуже швидко — менш ніж за чотири години після того, як Гарвард офіційно додав до вже поданого раніше позову нові скарги. Раніше адміністрація Трампа намагалася скасувати сертифікацію, яка дозволяла університету протягом понад 70 років приймати іноземних студентів.

Новий указ президента Трампа не скасовував одразу чинні студентські візи для тих, хто повʼязаний з Гарвардом, але він доручив держсекретареві Марко Рубіо розглянути можливість такого скасування. Це створювало реальну загрозу для університету: він міг втратити можливість запросити іноземних студентів та викладачів на осінній семестр, а також не зміг би забезпечити повернення студентів, які тимчасово виїхали за межі США.

У доповненому позові Гарвард каже, що мета дій Трампа — не захистити національні інтереси США, а політично помститися університету. Юристи посилаються на його публічні заяви в Білому домі та дописи в соцмережах і називають ці дії «неконституційною формою покарання» за те, що Гарвард вирішив захищати свої права в суді, а не виконувати президентські вимоги.

Цей доповнений позов і новий запит про заборону виконання указу стали черговим кроком в ескалації протистояння між університетом і адміністрацією Трампа. І хоча спочатку конфлікт стосувався того, як Гарвард реагує на випадки антисемітизму на кампусі, зараз він переріс у ширшу боротьбу за автономію та академічну свободу закладу.

Адміністрація Трампа заявляє, що університет не зміг захистити єврейських студентів від переслідувань. Гарвард у відповідь зазначає, що висунуті вимоги не стосуються антисемітизму, а натомість мають на меті контролювати управління, навчальні програми та ідеологію викладачів і студентів.

Іноземні студенти становлять майже 27% від загальної кількості студентів Гарварду — понад 6 700 людей станом на осінь 2024 року. Найімовірніше, що конфлікт загострюватиметься далі. Юристи Гарварду зазначають, що попри попередню заборону з боку суду адміністрація Трампа продовжує посилювати контроль над іноземними студентами.

Що відбувається між Трампом і Гарвардом

У березні 2025 року уряд США заявив, що перегляне $9 мільярдів фінансування для Гарварду через нібито антисемітизм, що загострився після студентських пропалестинських протестів. Спецгрупа Міністерства освіти звинуватила університет у зловживанні статусом і «переконанні, що федеральне фінансування не зобовʼязує їх дотримуватись законів про громадянські права».

Від університету вимагали обмежити вплив активістів, створити незалежну комісію для перевірки факультетів, наймати викладачів і студентів виключно за заслугами, без урахування раси, кольору шкіри чи національності та повідомляти про порушення з боку іноземних студентів.

Гарвардський університет відкинув вимоги адміністрації Трампа та втратив через це $2,2 мільярда фінансування. Університет подав позов до суду. У ньому він заявив, що прагне боротися з антисемітизмом і вжив заходів для безпеки та гостинності свого кампусу для єврейських та ізраїльських студентів. Він заявив, що дії Адміністрації президента загрожують академічній свободі.

У травні адміністрація Трампа скасувала ще $450 мільйонів грантового фінансування Гарвардського університету. Представники університету у відповідь розширили свій попередній позов. 22 травня адміністрація Трампа позбавила Гарвард права зараховувати іноземних студентів. Але вже наступного дня суд заблокував це рішення.