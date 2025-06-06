Tesla втратила $152 мільярди капіталізації після суперечки між Маском і Трампом. Це найбільше падіння в історії компанії

Акції виробника електрокарів Tesla впали на 14%, оскільки президент США Дональд Трамп пригрозив відкликати державні контракти для компаній.

Про це пише CNBC.

Як результат компанія втратила $152 мільярди у вартості — найбільше падіння її ринкової капіталізації за всю історію. Tesla опустилася нижче позначки у трильйон доларів і завершила торги в четвер з капіталізацією $916 мільярдів.

Загалом цього тижня акції Tesla впали майже на 18%, оскільки Маск продовжує критикувати бюджетний законопроєкт. З початку року акції впали майже на 30% і суттєво відійшли від максимуму в $488,54, досягнутого 18 грудня, — зараз вони на рівні $286,92.

Також на 8,04% впали акції компанії Трампа Trump Media and Technology Group Corp — до $20,12.