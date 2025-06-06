Tesla втратила $152 мільярди капіталізації після суперечки між Маском і Трампом. Це найбільше падіння в історії компанії

Акції виробника електрокарів Tesla впали на 14%, оскільки президент США Дональд Трамп пригрозив відкликати державні контракти для компаній.
Про це пише CNBC.
Як результат компанія втратила $152 мільярди у вартості — найбільше падіння її ринкової капіталізації за всю історію. Tesla опустилася нижче позначки у трильйон доларів і завершила торги в четвер з капіталізацією $916 мільярдів.
Загалом цього тижня акції Tesla впали майже на 18%, оскільки Маск продовжує критикувати бюджетний законопроєкт. З початку року акції впали майже на 30% і суттєво відійшли від максимуму в $488,54, досягнутого 18 грудня, — зараз вони на рівні $286,92.
Також на 8,04% впали акції компанії Трампа Trump Media and Technology Group Corp — до $20,12.
- Раніше Маск і Трамп часто підтримували один одного публічно. Їх відносини погіршились після рішення адміністрації Трампа відкликати кандидатуру Джареда Айзекмана, який є близьким партнером Маска, на посаду керівника NASA.
- Після цього Маск став агресивно критикувати податковий законопроєкт, який просуває Трамп. Проєкт пропонує збільшити дефіцит бюджету на $600 мільярдів, але водночас розширити податкові пільги, підвищити стелю боргу і передбачити значні нові витрати на безпеку кордонів та армію.
- Трамп у відповідь припустив, що Маск критикує його податковий законопроєкт через егоїзм — адже документ пропонує скасувати субсидії на електромобілі. Після цього вони публічно посварилися в соцмережах — Трамп сказав, що Маск «набридав» йому на посаді. Підприємець заявив, що президент є в списках Епштейна.