Кабмін затвердив переговорні позиції щодо вступу до ЄС за двома кластерами

Кабінет міністрів України затвердив чергові переговорні позиції України щодо вступу до Європейського Союзу за двома кластерами.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 30 травня.
«Нещодавно уряд схвалив переговорну позицію України щодо першого кластеру «Основи процесу вступу до ЄС». Документ вже передали до Європейської комісії. Сьогодні розглядаємо та затверджуємо переговорні позиції за другим кластером «Внутрішній ринок» і шостим «Зовнішні відносини», — заявив Шмигаль.
Денис Шмигаль підкреслив, що другий кластер охоплює ключові напрями функціонування Єдиного ринку ЄС — від вільного руху товарів, послуг, робочої сили та капіталу до правил конкуренції та захисту прав споживачів, що є важливим для українського бізнесу та громадян. Шостий кластер визначає роль України в спільній зовнішній політиці, безпеці та обороні Євросоюзу, що включає, серед іншого, внесок нашої держави в стабільність Європи та захист континенту від російської загрози.
Премʼєр наголосив, що зазначені офіційні документи з українськими пропозиціями визначають пріоритети та зобов’язання на шляху до членства в ЄС. Він також повідомив, що Єврокомісія вже в червні планує відкрити переговори за першим кластером.
«Ми рекордно швидко пройшли дистанцію від подачі заявки на членство в Євросоюзі до старту передвступних переговорів. Амбітна ціль на 2025 рік — відкрити на паралельній основі всі шість переговорних кластерів з ЄС», — підкреслив Шмигаль.
- Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу 28 лютого 2022 року, за чотири дні після початку повномасштабного російського вторгнення. У червні 2022 року Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу, а вже за рік Україна та ЄС офіційно розпочали переговори про членство.
- Україна і Молдова разом відкриють перший переговорний кластер для вступу в ЄС. Раніше в Брюсселі розглядали варіант відокремити Молдову від України в процесі вступу. Усе тому, що Угорщина блокує зусилля Києва стосовно приєднання.
- Наприклад, у квітні 2025 року уряд угорського премʼєра Орбана закликав угорців голосувати проти членства України в ЄС у національному опитуванні. Угорський уряд прямо пише, що прискорений вступ України до ЄС нібито негативно вплине на життя всіх угорців і завдасть країні величезних збитків.