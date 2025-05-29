Reuters: Соратники Трампа тиснуть на нього, закликаючи підтримати санкції проти Росії

Деякі республіканці в Конгресі США та радники Білого дому тиснуть на президента Дональда Трампа, закликаючи його підтримати нові санкції проти Москви.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

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Протягом кількох місяців свого президентства Трамп утримувався від нових санкцій проти Росії, адже вважав, що це може налагодити продуктивні стосунки з лідером РФ Володимиром Путіним для завершення війни в Україні. І загалом він вважає санкції надмірно вживаним і часто неефективним інструментом, зазначає Reuters.

За словами посадовців Білого дому, Трамп досі сподівається розвинути економічне партнерство з Росією. Він розглядає санкції як ескалацію напруженості з Москвою, нібито вони можуть зруйнувати надії на припинення вогню у війні проти України. Однак, за словами його помічників, розчарування Трампа діями Путіна є щирим і зростає. Вони зазначають, що після нещодавніх руйнівних російських атак по Україні Трамп серйозно розглядає можливість ввести санкції проти РФ.

«Він постійно розглядає різні способи тиску. Це не виняток. Він завжди зважує свої варіанти», — сказав високопосадовець Білого дому.

Американські посадовці вже підготували новий пакет економічних санкцій проти Росії, який включає заходи у банківському та енергетичному секторах. За їхніми словами, ці санкції вже готові — потрібна лише команда Трампа, щоб їх ввести.

Один із варіантів, який підтримують деякі радники Трампа, — це не перешкоджати ухваленню законопроєкту про «нищівні санкції», який запропонував сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Ідеться про 500-відсоткові тарифи на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Крім того, ці санкції заборонятимуть громадянам США купувати державні облігації Росії.

Деякі радники вважають цей законопроєкт корисним, оскільки це дозволило б ввести суттєві санкції проти Росії. А Трамп міг би заявити Путіну, що не має прямого контролю над цим рішенням. За словами одного американського посадовця, безпосередньо обізнаного з цим питанням, це могло б дозволити Трампу зберегти робочий канал зв’язку з Путіним.

Цей самий посадовець і ще одна людина, обізнана з внутрішніми обговореннями, заявили, що Білий дім вважає вторинні санкції (тобто проти країн, які ведуть бізнес із Росією, а не лише проти самої Росії) необхідними для реальної ефективності санкційного тиску.

Сенатор Грем та його колега Чак Грасслі — обидва близькі до Трампа республіканці — цього тижня заявили, що настав час посилити тиск на Путіна:

«Я вірю, що президент Трамп був щирим, коли думав, що його дружба з Путіним завершить війну. Але тепер, коли це не спрацювало — настав час запровадити такі санкції, щоб путін зрозумів: "Гра закінчена"», — написав Грасслі.

Упродовж останніх місяців республіканці загалом дотримувалися зовнішньополітичного курсу Трампа. Тому їхня ініціатива щодо санкцій без прямої ініціативи президента — помітний крок.

Водночас Трамп неодноразово погрожував накласти санкції на Росію, однак ще цього не зробив. Після масованих атак 24—25 травня Трамп заявив, що Путін «абсолютно збожеволів» і «без потреби вбиває людей». Тоді ж він підтвердив, що не виключає введення санкцій проти РФ, хоча раніше виступав проти.

Що передувало

16 травня у Стамбулі пройшли перші прямі переговори України та Росії з 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину. За даними журналістів, Росія вимагала вивести українські війська з низки території для забезпечення припинення вогню та погрожувала окупувати Харківщину і Сумщину, а також воювати «до кінця».

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що на зустрічі українська та російська сторони обговорили обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000» та припинення вогню. Щодо обміну сторони дійшли згоди — уже відбулися три обміни полоненими в цьому форматі.

19 травня Трамп поговорив з Путіним, а також із Зеленським та низкою європейських лідерів. Путін після розмови заявив про готовність працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню. Трамп каже, що Росія та Україна «негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни».